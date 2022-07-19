"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаг Ozon с целью 1400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 1400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 1010 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Президент России Владимир Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения частного капитала на российском рынке для таких быстрорастущих компаний, как Ozon. Данные меры помогут эмитенту получить доступ к дополнительному капиталу, если возникнет такая необходимость, чтобы сохранить текущие высокие темпы роста", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена пробила локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 1400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1010 руб. риск на портфель составит 0,85%", - указывают в "Финаме".

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.

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