"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"15 июля корпорация Alphabet провела сплит по акциям класса А, В и С. Коэффициент сплита составил 20:1, то есть каждый держатель акций компании получил 19 дополнительных акций к каждой имеющейся. Сплит был одобрен советом директоров еще в феврале, а потому стал долгожданным событием. Ранее с учетом высокой стоимости акций многие розничные инвесторы не могли себе позволить держать акции Alphabet в портфеле, но теперь они получат такую возможность. Сплит повысит ликвидность акций и поспособствует притоку нового капитала. Мы сохраняем рейтинг "покупать" для бумаг эмитента после сплита с целевой ценой $140,95", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.