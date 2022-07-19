.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций BofA до $40
.
19 июля 2022 года 12:35
"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций BofA до $40
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) с $46 до $40 за штуку в связи с ухудшением макроэкономических и финансовых условий. сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Квартальный отчет второго в США банка по размерам активов Bank of America не оправдал ожидания рынка по большинству показателей. Достаточность капитала эмитента в отчетном периоде была на уровне 10,5% по CET-1 при минимальном требовании регулятора на уровне 9,5%. Это позволяет корпорации продолжить выкуп акций, темпы которого, как мы полагаем, замедлятся в связи с необходимостью поддержания текущего уровня капитала в условиях повышенной рыночной волатильности. Bank of America не подтвердил ранее анонсированное увеличение ежеквартального дивиденда на $0,01 (+5%), до $0,22, - отмечают эксперты. - BofA продолжает демонстрировать сильные результаты в сегменте потребительского банкинга главным образом за счет роста кредитования в условиях инфляции и нормализации уровней процентных ставок. Это компенсирует падение доходов от инвестиционно-банковской деятельности и поддержит показатели в текущем году. Однако в связи с ухудшением макроэкономических и финансовых условий мы понижаем целевую цену акций с $46 до $40". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
19 июля 2022 года 19:35
Москва. 19 июля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине с учетом подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам месяца. читать дальше
.19 июля 2022 года 19:26
Рынок акций РФ во вторник снизился на отсечке дивидендов Сургутнефтегаза и Ростелекома, вырос ТМК на новостях о дивидендах
Москва. 19 июля. Рынок акций РФ во вторник снизился в район 2070 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, снижения нефти и известий о новых антироссийских санкциях ЕС; лидировали в откате после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти", при этом выросли акции "Трубной металлургической компании" на новостях о выплате дивидендов за первое полугодие. читать дальше
.19 июля 2022 года 19:08
Цены долгосрочных евробондов РФ снижаются, средне- и краткосрочных бумаг растут на фоне смешанных настроений на глобальном рынке
Москва. 19 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику на фоне смешанных настроений относительно рисковых активов. Цены долгосрочных евробондов РФ снизились, в то время как средне- и краткосрочные бумаги выросли по итогам дня, продолжая отыгрывать уменьшение опасений относительно ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне высокой инфляции. читать дальше
.19 июля 2022 года 18:48
Аналитики "Велес Капитала" не рекомендуют покупать бумаги "ММК" до перелома негативного тренда в отрасли, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "ММК" представил слабые операционные результаты за 2К22. Снижение производства и продаж стальной продукции отражают неблагоприятную рыночную... читать дальше
.19 июля 2022 года 18:16
ЦБ РФ, вероятно, понизит ключевую ставку на 100 б.п. (до 8,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 22 июля 2022 года, вернув ее на уровень декабря 2021 года, считают аналитики Sber CIB. "В пользу снижения ставки до 8,5% говорит экономическая ситуация. Цены на многие категории товаров и услуг... читать дальше
.19 июля 2022 года 17:47
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчетность Halliburton за второй квартал 2022 года умеренно позитивна для акций компании. Положительная динамика... читать дальше
.19 июля 2022 года 17:26
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы котировок акций Bank of America Corp. (BofA), сообщается в обзоре. "Мы считаем отчетность эмитента за 2К22 нейтральной и по-прежнему позитивно оцениваем акции Bank of America, которые торгуются с коэффициентом P/E 2022П на уровне 9,8,... читать дальше
.19 июля 2022 года 16:56
Вероятно восстановление котировок акций Apple Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг Apple снизились в понедельник на 2,1% на новостях о том, что компания намерена сократить в 2023 году набор новых сотрудников ввиду потенциального спада в... читать дальше
.19 июля 2022 года 16:35
Котировки меди вернутся к росту в долгосрочной перспективе на фоне сокращения потенциала роста предложения, говорится в комментарии аналитика сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова. "Изменение налоговой политики в странах Латинской... читать дальше
.19 июля 2022 года 16:05
Вероятно ослабление рубля до 60 руб./$1 и выше после завершения налогового периода и выплаты дивидендов - BCS Express
Вероятно достаточно быстрое ослабление рубля до уровня 60 руб./$1 и выше после завершения на следующей неделе налогового периода, а также сезона выплаты дивидендов, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль с открытия торговой сессии во вторник активно укрепляется. Восходящей динамике... читать дальше
.19 июля 2022 года 15:53
Москва. 19 июля. Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, обновили минимумы с начала месяца. Рубль растет к бивалютной корзине с учетом подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам месяца. читать дальше
.19 июля 2022 года 15:33
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3780-3850 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал". "Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о недостаточной силе... читать дальше
.19 июля 2022 года 15:09
Рубль закончит торги вторника, скорее всего, в диапазонах 53,5-55,5 руб./$1 и 54,5-58,5 руб./EUR1 - "Фридом Финанс"
Рубль закончит торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазонах 53,5-55,5 руб./$1 и 54,5-58,5 руб./EUR1, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Пик налоговых выплат приходится на следующую неделю, а в ближайшие дни экспортеры будут конвертировать валютную выручку в... читать дальше
.19 июля 2022 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta Air Lines с целью $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,03%, стоп-приказ: $27, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания 13 июля опубликовала отчет за II... читать дальше
.19 июля 2022 года 14:24
Акции Ferrari N.V. после снижения цены на 26% с начала текущего года вновь выглядят привлекательно для покупок на фоне сохранения высоких темпов роста спроса на премиальные машины, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты отмечают следующие драйверы роста: - Слабый евро обычно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.