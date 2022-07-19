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19 июля 2022 года 11:37

Рынок акций РФ утром просел к 2070п по индексу МосБиржи на отсечке "Сургутнефтегаза" и укреплении рубля

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть; индекс МосБиржи опустился в район 2070 пунктов на фоне укрепления рубля и отсечки на бирже годовых дивидендов в акциях "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2072,31 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1169,06 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 14,3%.

Доллар просел до 55,82 рубля (-0,54 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-8,7% и -6,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-3,4% и -14,3% "префы"), "Транснефти" (-8,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,7%), OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Подорожали акции "Детского мира" (+4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) во II квартале 2022 года увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5%, до 41,3 млрд рублей, сообщила компания.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник ухудшился. Рынки Азии преимущественно снизились на фоне проблем в экономике КНР, проседает Европа, нефть стабилизировалась после бурного роста днем ранее. Инвесторы ждут решений ЕЦБ и Банка Японии по денежной политике.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются продолжить рост, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Инвесторы ждут очередного заседания ФРС на следующей неделе, а также оценивают поступающие макроэкономические данные и корпоративные отчетности. Квартальные результаты Goldman Sachs в понедельник по показателям прибыли и выручки превысили прогнозы, но в компании при этом наряду с Apple предупредили о возможном замедлении найма новых сотрудников в складывающихся экономических условиях.

Котировки нефти Brent и WTI вернулись в район ближайших сопротивлений $107 и $103,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых инвесторы будут принимать решение о дальнейшей динамике. Пока что поддержку ценам оказывает ослабление доллара и усиление энергетического кризиса в Европе. Возвращение опасений относительно сокращения спроса, однако, может вернуть продавцов на рынок.

Утром во вторник рынок акций РФ ощущает нисходящее давление со стороны ухудшения настроений за рубежом и отсечек дивидендов ряда компаний. Американские акции и нефть подошли к ключевым краткосрочным сопротивлениям, у которых может случиться разворот вниз, что оказало бы давление на многие рисковые активы, полагает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, ключевым драйвером роста нефти стало снижение опасений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 1 п.п. на следующем заседании. По данным инструмента FedWatch Tool, рынки закладывают 70%-ную вероятность того, что ставка вырастет только на 0,75 п.п.

Фьючерсы на Brent приближаются к зоне сопротивления $107-108 за баррель, ее пробой откроет дорогу в район $115-116 за баррель, но более вероятным выглядит сохранение действующего коридора $100-108 за баррель.

На спот-рынках реальных поставок нефти ситуация более стабильная. Предложение ограничено, что выражается в высоких премиях на физические сорта по отношению к эталону. Нигерийский сорт Qua Iboe торгуется с премией $11,5 к датированной Brent, а североморский Forties - с премией в $5,35. Оба значения являются рекордными. Такая конъюнктура рынка указывает на то, что баланс остается смещенным на сторону спроса и существенного снижения цен на нефть в ближайшее время ждать не стоит.

"Газпром" (MOEX: GAZP) объявил о форс-мажоре в отношении поставок в Европу как минимум одному крупному потребителю. Документ, защищающий "Газпром" от юридических последствий из-за отказа в поставках, вступает в силу задним числом с 14 июня и связан со снижением прокачки газа через "Северный поток". Это событие не имеет прямого отношения к рынку нефти, но оно усиливает опасения, что поставки энергоносителей из России могут снизиться. Вероятно, эта аналогия внесла определенный вклад в настроения участников рынка и поддержала рост котировок нефти, отмечает Галактионов.

В США индексы акций накануне резко развернулись и завершили торги снижением на 0,7-0,8%. Инвесторы негативно отреагировали на сообщения СМИ о том, что компания Apple планирует сокращать темпы найма новых сотрудников и увеличения капзатрат в следующем году в ожидании экономического спада. После этой новости акции техкомпаний пошли вниз.

Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями относительно корпоративных прибылей.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

На рынках сохраняются опасения по поводу стремительно растущей инфляции в развитых странах.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) просигнализировал о намерении продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, показал протокол июльского заседания регулятора, на котором ставка была повышена 50 б.п., до 1,35% годовых. Банк полагает, что процентные ставки все еще находятся на "очень низком" уровне на фоне текущей ситуации на рынке труда и периода высокой инфляции.

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены пытаются продолжить рост начала недели, когда фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $106,65 за баррель (+0,4% и +5,1% в понедельник), августовская цена WTI - $103,08 за баррель (+0,5% и +5,1% накануне).

Рост цен накануне был вызван двумя факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-11,7%), акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-6,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-6,4%), SFI (MOEX: SFIN) (-6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-4,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,4%).

Подорожали бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+10,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,08 млрд рублей (из них 823,2 млн рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 536,62 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 448,33 млн рублей на акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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