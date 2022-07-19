Снижение ставки ЦБР на заседании 22 июля составит, скорее всего, 50 б.п. - Инвестбанк Синара

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 22 июля 2022 года составит, скорее всего, 50 б.п., считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Мы предполагаем, что регулятор выберет меньший, чем раньше, шаг снижения ставки и, понизив ее на 50 б. п., установит на уровне 9,0%. Банк России рассматривает дефляцию как краткосрочное явление и, вероятно, оставит без изменения свои ориентиры. После заседания совета директоров, запланированного на 22 июля, ЦБ РФ опубликует макроэкономические прогнозы. По-прежнему ожидаем снижения ставки до 8% в конце текущего года", - пишет эксперт в обзоре.

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