ОФЗ будут торговаться во вторник около текущих уровней - ПСБ

Рублевые гособлигации будут торговаться во вторник около текущих уровней, сильные движения на рынке до заседания ЦБ РФ в пятницу, 22 июля, маловероятны, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Рост нефтяных цен и укрепление курса рубля инвесторы в российские гособлигации в понедельник проигнорировали. Давление на рынок ОФЗ оказывают ожидания возобновления действия бюджетного правила. Федеральный бюджет на 2023-2025 годы сверстан с суммарным дефицитом 4,4 трлн руб., который планируется финансировать преимущественно за счет размещения новых ОФЗ. Использование части нефтегазовых доходов на покупку валюты увеличит потребности бюджета в заимствованиях на 1-2,5 трлн руб. в год. Полагаем, что во вторник ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней. Перед заседанием ЦБР по ставке в эту пятницу не ожидаем сильных движений на рынке", - пишет эксперт.

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