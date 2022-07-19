Цена нефти может подняться к $107,5/барр. на торгах во вторник - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может подняться к уровню $107,5 за баррель на торгах во вторник благодаря дефициту предложения в связи с проблемами поставки канадской нефти в США из-за аварии на трубопроводе, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

Также эксперты инвестбанка отмечают, что текущая неделя началась с коррекции на рынке госдолга: доходности ОФЗ выросли на 2-6 б.п. вдоль кривой. По их мнению, во вторник торги ОФЗ будут проходить в боковом тренде. Рынок ждет данных по недельной инфляции в России, которые будут опубликованы в среду.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.