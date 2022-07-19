Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в еврозоне и США:

- Финансовые результаты "ММК" за второй квартал 2022 года по МСФО;

- Данные по инфляции в еврозоне за июнь;

- Объем строительства в еврозоне за май;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США за июнь;

- Недельный отчет Американского института нефти по товарным запасам углеводородов.

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