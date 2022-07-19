Возможна консолидация котировок нефти около $105/барр. во вторник - ПСБ

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent около уровня $105 за баррель в течение торговой сессии во вторник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Полагаем, что во вторник цена нефти марки Brent притормозит в темпах отскока и скорее будет консолидироваться около $105 за баррель. Несмотря на отскок в понедельник, мы продолжаем считать риски по мировой экономике существенными, что будет сдерживать оптимизм на рынке нефти. В течение дня в фокусе будет статистика по запасам от Американского института нефти, в среду - от Минэнерго США, что даст очередной срез состояния спроса в стране", - отмечает Крылова в комментарии.

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