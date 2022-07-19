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19 июля 2022 года 09:42

Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут выраженной динамики

Москва. 19 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; поддержку рынку продолжат оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне резко развернулись и завершили торги снижением на 0,7-0,8%. Инвесторы негативно отреагировали на сообщения СМИ о том, что компания Apple планирует сокращать темпы найма новых сотрудников и увеличения капзатрат в следующем году в ожидании экономического спада. После этой новости акции техкомпаний пошли вниз.

Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями относительно корпоративных прибылей.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций, кроме Японии (японский Nikkei 225 после выходных подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

На рынках сохраняются опасения по поводу стремительно растущей инфляции в развитых странах.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) просигнализировал о намерении продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, показал протокол июльского заседания регулятора, на котором ставка была повышена 50 б.п., до 1,35% годовых. Банк полагает, что процентные ставки все еще находятся на "очень низком" уровне на фоне текущей ситуации на рынке труда и периода высокой инфляции.

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены стабилизировались после активного роста накануне, когда фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:22 МСК составила $106,24 за баррель (-0,03% и +5,1% в понедельник), августовская цена WTI - $102,61 за баррель (+0,01% и +5,1% накануне).

Рост цен накануне был вызван двумя факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,718 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,234 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций умеренно подросли.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июля вырос на 0,05% по отношению к пятнице и составил 108,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 788,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот-П01-БО-01" (+0,51%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,45%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "СистемаАФК-1P-19-боб" (-0,2%), "СистемаАФК-1Р-14-боб" (-0,19%) и "СистемаАФК-1Р-10-боб" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" 26 июля начнет размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд руб. Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Предусмотрено частично-досрочное погашение облигаций - по 12,5% номинальной стоимости в даты окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов.

ООО "Биннофарм Групп" снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд руб. до 280 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Компания 19 июля соберет заявки на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 21 июля.

АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 25-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн руб. на уровне 12% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 12,5% годовых, ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на 7-й рабочий день до начала каждого купонного периода, плюс маржа, равная 7,5%, при этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги - 10 тыс. руб. Купоны выплачиваются ежемесячно. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 1 млрд руб. включительно. В рамках 50-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 51-го купона выпуска облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн руб. в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Ставка текущего купона - 20,5% годовых. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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