Рубль, скорее всего, продолжит укрепление на торгах во вторник - "Открытие Инвестиции"

Рубль на торгах во вторник способен к дальнейшему укреплению по отношению к основным мировым валютам на фоне предстоящих налоговых платежей, пик которых приходится на следующую неделю, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.