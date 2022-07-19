"Финам" рекомендует покупать акции WH Group с прогнозной ценой HKD8,07

"Финам" рекомендует покупать акции WH Group Ltd с прогнозной стоимостью 8,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"WH Group поддерживает стабильность финансовых показателей за счет вертикальной интеграции и географической диверсификации мясопроизводства, несмотря на волатильность отдельно взятого рынка. Расширение предложения в высокомаржинальном направлении переработанных мясных продуктов за счет покупки активов или строительства новых производственных мощностей дает потенциал для долгосрочного роста", - указывает эксперт Анна Буйлакова.

WH Group Ltd - инвестиционно-холдинговая компания. Основная деятельность - вертикально интегрированное свиноводство, от выращивания и убоя до производства готовых к употреблению продуктов, которые продаются в Китае, США и Европе. В периферию деятельности входит логистический бизнес, птицеводство, производство пищевых добавок и красителей и управление сетью розничных продовольственных магазинов.

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