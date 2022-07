Нефть слабо дешевеет

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника падением. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть умеренно опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы, торговавшиеся в плюсе на протяжении большей части торгов в понедельник, неожиданно развернулись к концу сессии и завершили день падением.

Инвесторы негативно отреагировали на сообщения СМИ о том, что Apple Inc. (SPB: AAPL) планирует сокращать темпы найма новых сотрудников и увеличения капзатрат в следующем году в ожидании экономического спада. После этой новости акции техкомпаний пошли вниз: бумаги Apple подешевели на 2%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1%.

"Это тяжелый груз для рынка, - отметил главный стратег Interactive Broker Стив Сосник. - Эти компании - лидеры рынка. Эти компании также устанавливают верхнюю планку заработных плат".

Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями относительно корпоративных прибылей.

"Кажется, как будто что-то не так: либо экономический прогноз неверен, либо аналитики слишком оптимистичны по поводу отчетностей. И кажется, что последнее все же правда", - отметил глава отдела разработки инвестиционной стратегии на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки State Street Global Advisors Алтаф Кассам.

Котировки акций Goldman Sachs Group (SPB: GS) выросли на 2,5%. Банк по итогам второго квартала хоть и сократил чистую прибыль на 45%, но показатель оказался лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) прибавили в цене 0,03%. Банк увеличил выручку в апреле-июне на 6%, но его чистая прибыль упала на 33%.

Рыночная стоимость авиаконцерна Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 0,01%, хотя акции концерна в ходе торгов входили в число лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones на новости о том, что авиакомпания Delta Air Lines (SPB: DAL) заказала 100 самолетов 737 MAX. Капитализация Delta Air Lines увеличилась на 3,5%. Позднее авиаперевозчик заключил также соглашение с СП General Electric Co. (SPB: GE) и Safran SA на поставку 200 авиадвигателей LEAP-1B для этих самолетов. Акции General Electric подорожали на 1,3%.

Бумаги финансовой Synchrony Financial (SPB: SYF) увеличились в цене на 0,3% на информации о том, что чистая прибыль компании во втором квартале оказалась выше ожиданий экспертов.

Котировки акций брокерской компании Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) снизились на 1,5%, хотя компания во втором квартале получила рекордную чистую прибыль, а скорректированный показатель в расчете на акцию оказался выше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 215,65 пункта (0,69%) и составил 31072,61 пункта.

Акции более половины из 30 компаний, входящих в расчет индекса, показали отрицательную динамику. В лидерах падения оказались бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2,8%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-2,2%) и Apple. В число лидеров роста вошли акции Goldman Sachs, Dow Inc. (SPB: DOW) (+2%) и Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,4%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 32,31 пункта (0,84%) - до 3830,85 пункта.

Nasdaq Composite упал на 92,37 пункта (0,81%) и составил 11360,05 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают квартальные отчеты американских компаний, а также следят за нефтяным рынком, пишет MarketWatch.

Кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу стремительно растущей инфляции в развитых странах.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 мск прибавил 0,7%.

В числе лидеров роста в составе индикатора находятся акции логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+7,1%), сталелитейной Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (+5,1%) и энергетической Inpex Corp. (+4,9%).

Стоимость производителя электроники Panasonic Holdings Corp. растет на 0,7%, акции крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing увеличиваются на 1,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:31 мск уменьшился на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%.

В лидерах падения в Гонконге находятся бумаги девелопера Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-5,4%), производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd (-4,3%), а также фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-3,9%)

Бумаги интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) опускаются почти на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,9%. Стоимость производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. увеличилась на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) просигнализировал о намерении продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, показал протокол июльского заседания регулятора. Банк полагает, что процентные ставки все еще находятся на "очень низком" уровне на фоне текущей ситуации на рынке труда и периода высокой инфляции.

Ранее в этом месяце Резервный банк Австралии по итогам июльского заседания принял решение поднять ключевую ставку на 50 б.п., до 1,35% годовых. Банк начал повышать ставку в мае - тогда шаг составил 25 б.п., в июне ставка была поднята на 50 б.п.

Стоимость акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросла на 0,8% и снизились на 0,4% соответственно.

Цены на нефть умеренно опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $105,78 за баррель, что на $0,49 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $5,11 (5,1%), до $106,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,3 за баррель, что на $0,3 (0,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $5,01 (5,1%), до $102,60 за баррель.

Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

"ОПЕК+ продолжит контролировать нефтяные поставки, и одна страна не сможет определить размер поставок - по крайней мере именно такой посыл трейдеры получили от визита Байдена в Саудовскую Аравию", - отметил старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.