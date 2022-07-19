Цена нефти, вероятно, пока останется в диапазоне $100-108/барр. - BCS Express

Цена на нефть марки Brent, вероятно, пока останется в диапазоне $100-108 за баррель, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в понедельник резко подскочили на фоне общерыночного улучшения сентимента. Ключевым драйвером стало снижение опасений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 1 п.п. на следующем заседании. Фьючерсы на нефть марки Brent восстановили значительную часть потерь предыдущей недели и во вторник утром приближаются к зоне сопротивления $107-108 за баррель. Пробой этой зоны откроет дорогу в район $115-116, но более вероятным выглядит сохранение действующего коридора $100-108 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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