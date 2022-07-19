Причин для снижения цены акций банка "Санкт-Петербург" в настоящее время нет - BCS Express

Причин для снижения котировок акций банка "Санкт-Петербург" в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Инвесторы в понедельник продолжили отыгрывать в бумагах банка позитивные пятничные новости о рекордно высоких дивидендах. Даже после двух сессий уверенного роста потенциальная дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 13,9%. До отсечки в конце августа цена акций имеет шанс еще немного подрасти, причин для ее снижения в текущих условиях не наблюдается", - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.