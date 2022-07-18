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18 июля 2022 года 19:19

Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2100п по индексу МосБиржи, взлетели ФСК и Ozon

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2100 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и ожиданий новых антироссийских санкций со стороны ЕС, продажи сдерживались позитивными сигналами с внешних площадок (нефть Brent превысила $105 за баррель). Взлетели акции ФСК (+14,8%) и "Россетей" (+7,7%) на новостях об объединении компаний, а также расписки Ozon (+9,1%) и бумаги "Яндекса" (+3,5%) на заявлениях президента РФ Владимира Путина.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2096,42 пункта (-0,6%), индекс РТС подрос до 1168,73 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар просел до 56,5 рубля (-0,68 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -2,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) выросли до 10,17 копейки на новостях о присоединении к ФСК материнской компании - ПАО "Россети", а также известий о цене выкупа у несогласных с объединением.

Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" (выросли до 0,6748 рубля) составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за "преф" ("префы" упали на 3,1%, до 1,208 рубля). Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 копейки. Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

Подорожали также расписки OZON (+9,1%), бумаги "Яндекса" (+3,5%), "Московской биржи" (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым создать в короткие сроки механизмы, позволяющие российским быстрорастущим компаниям привлекать для своего развития капитал на российских финансовых рынках. По словам Путина, речь идет, в частности, о таких компаниях, как "Озон" и "Яндекс".

Налоговую льготу, стимулирующую инвестиции граждан в ценные бумаги российских эмитентов из высокотехнологичного сектора экономики, предлагается продлить на 5 лет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Это предложение поддержала и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику "фишек" при сохранении повышенной волатильности. В лидерах роста выступили секторы потребительских товаров длительного пользования, технологий и здравоохранения. Во вторник можно ожидать продолжения смешанной динамики, ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2090-2150 пунктов, по индексу РТС - 1120-1180 пунктов.

Тем временем, настроения на мировых площадках оптимистичные благодаря неплохому старту сезона отчетностей - корпоративные результаты компаний будут оказывать наибольшее влияние на направление глобального рынка акций. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне, в США выйдут данные по числу новостроек. Аппетит к рисковым активам толкает вверх цены на нефть.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов отмечает, что в понедельник в лидерах снижения выступили акции сырьевых экспортеров из-за крепнущего рубля, а также телекомы. Под выраженным давлением было также большинство компаний сектора горной добычи и металлургии. Против рынка подросли бумаги угледобывающих компаний, поддержку которым оказали высокие цены на реализуемое сырье.

Акции ФСК выросли после новостей об объединении с "Россетями". Неплохо прибавили акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,2%) благодаря публикации операционных результатов за I полугодие. По схожей причине подорожали расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group - компания предоставила неплохие операционные результаты за второй квартал.

Индекс МосБиржи во вторник продолжит снижаться, дополнительным негативным фактором, помимо ухудшившихся настроений, станет дивидендная отсечка в акциях "Сургутнефтегаза" и "Ростелекома" (MOEX: RTKM). Целевой диапазон для индекса МосБиржи - 2050-2100 пунктов, полагает Головинов.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, нефть в понедельник выросла, несмотря на новости из Китая, где в выходные снова начало расти число случаев заражения COVID-19, а также из Ливии, сообщившей о восстановлении добычи примерно на 850 тыс. б/с.

Краткосрочно в отсутствие выраженных драйверов для сильных движений на рынке акций РФ можно ожидать сохранения разнонаправленной динамики. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2050-2150 пунктов, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российские акции вновь оказались под давлением крепкого рубля, активность торгов была невысокой.

Расписки X5 Retail подорожали на фоне новостей о росте выручки во II квартале на 18,6%. Снижение преимущественно наблюдалось в секторах, связанных с экспортом, на фоне укрепления рубля. Визит Байдена в Саудовскую Аравию не смог остановить рост нефтяных цен. Было объявлено о планах увеличения резервных мощностей до 13 млн баррелей в сутки с текущих 12 млн б/с. Однако официальных заявлений по поводу повышения текущего производства нефти не было сделано.

Источники в СМИ утверждают, что Канада отправила в Германию газокомпрессорную турбину для "Северного потока 1". Транспортировка состоялась 17 июля. Предполагается, что понадобится еще 5-7 дней, чтобы Siemens Energy доставила турбину в Россию, если не будет дополнительных логистических осложнений. Предполагается, что оборудование будет доставлено паромом до Хельсинки с дальнейшей транспортировкой по земле.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, в понедельник рост мировых рынков акций продолжился, однако российский рынок взял паузу. Европейцы, переживающие энергетический кризис и угрозу рецессии, обеспокоены тем, будет ли РФ 21 июля возобновлять прокачку газа по "Северному потоку 1". Италия находится на грани политического кризиса, который разразится, если премьер-министр страны Марио Драги подаст в отставку. Эта неопределенность будет оказывать давление на ЕЦБ на заседании в четверг, когда регулятор, вероятно, начнет цикл монетарного ужесточения повышением ставки на 25 б.п. Хотя, по мнению аналитиков, этого шага повышения может оказаться недостаточно и ЕЦБ отстает от общемирового тренда, однако на фоне надвигающейся рецессии Кристин Лагард не может себе позволить быть столь же жесткой, как ФРС. Это, возможно, продолжит оказывать давление на евро, который, согласно прогнозам, упадет до 0,95 к доллару в ближайшие 3-6 месяцев.

Ближе к концу недели ЕС представит седьмой пакет санкций против РФ, который предусматривает запрет на импорт российского золота. Кроме того, ЕC, вероятно, прояснит свою позицию в отношении торговли российскими продуктами питания и сельхозтоварами, а также разъяснит свою позицию в отношении транспортировки грузов между РФ и Калининградской областью, отмечает Волш.

В Азии в понедельник индексы акций выросли (в Японии выходной - День моря, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,7-0,9%) и Штаты (индексы растут на 0,6-1,4%).

Улучшению аппетита к риску также способствовали сообщения китайских СМИ о том, что у центробанка Китая есть достаточно места для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям осталась на уровне 2,1% годовых.

Bank of America (BofA), второй по размеру активов банк США, увеличил выручку во втором квартале 2022 года на 6%, однако его чистая прибыль упала на 33%, совпав с прогнозом. Чистая прибыль Goldman Sachs во II квартале сократилась вдвое, но превысила прогнозы (чистая прибыль в апреле-июле составила $2,93 млрд, или $7,73 в расчете на акцию, опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $6,56 на акцию).

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $105,68 за баррель (+4,5% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $101,75 за баррель (+4,3% и +1,9% в пятницу).

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. "У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

Между тем министры Саудовской Аравии подчеркнули, что решение относительно увеличения добычи будет приниматься в зависимости от рыночных условий и в рамках договоренностей внутри ОПЕК+.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на 6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются и экспортные порты восстанавливают свою работу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-10%), акции SFI (MOEX: SFIN) (-6,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-5,7%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,8%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+26,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,8%, до 84,84 рубля), ПАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+7,3%), GDR X5 Retail (+6,3%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,7%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5,5%), "ОГК-2" (+5,2%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+4,8%).

Продажи X5 Retail Group, крупнейшего ритейлера в России (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и др.), во II квартале 2022 года увеличились на 18,6% по сравнению с показателем за II квартал 2021 года, до 647,276 млрд рублей, сообщила компания. По сравнению с динамикой I квартала (19%) рост несколько замедлился.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,32 млрд рублей (из них 4,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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