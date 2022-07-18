Цены евробондов РФ в основном заметно выросли в понедельник на усилении аппетита к риску

Москва. 18 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в основном продемонстрировали в понедельник уверенный рост на фоне усиления аппетита инвесторов к риску в условиях снижения опасений относительно ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне высокой инфляции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности большинства базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 19,4 базисного пункта - до 32,39% от номинала (их доходность выросла на 10,6 базисного пункта - до 18,56% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 3,7 базисного пункта - до 29,91% от номинала (их доходность выросла на 2,9 базисного пункта - до 19,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6,6 базисного пункта). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 382,5 базисного пункта - до 32,69% от номинала (их доходность снизилась на 178 базисных пунктов - до 15,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 272 базисных пункта - до 31,9% от номинала (их доходность упала на 312,8 базисного пункта - до 40,18% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 149,8 базисного пункта - до 33,13% от номинала (их доходность упала на 133,5 базисного пункта и составила 30,89% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 137,4 базисного пункта, поднявшись до 31,82% от номинала (их доходность снизилась на 96,3 базисного пункта - до 26,42% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 621 базисный пункт - до 37,74% от номинала (их доходность упала на 1630 базисных пунктов - до 64,6% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 113 базисных пунктов, подорожав до 37,9% от номинала (его доходность упала на 382,8 базисного пунктов - до 112,38% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 июля отличалась позитивным настроем на фоне усиления интереса инвесторов к риску. Мировые рынки росли в связи с уменьшением вероятности ускорения темпов повышения базовой процентной ставки ФРС, несмотря на высокую инфляцию.

Представители руководства ФРС США сигнализируют о том, что, вероятно, повысят ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания в рамках усилий по борьбе с ускорением инфляции. Таким образом, регулятор решится на столь резкое повышение ставки второе заседание подряд.

В июне американский ЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил тогда, что в июле ставка будет поднята еще на 50-75 базисных пунктов, и рынок закладывал ее подъем максимум на 75 базисных пунктов. Ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора состоится 26-27 июля.

При этом в определенный момент представители руководства ФРС не исключали возможности того, что в июле ставка будет повышена на 100 базисных пунктов, однако некоторые из них в последнее время стали отметать подобную идею в ходе публичных выступлений и интервью.

В конце прошлой недели трейдеры оценивали в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75% годовых. До публикации на прошлой неделе данных об инфляции в США за июнь такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов станет крупнейшим с начала 1990-х годов.

Потребительские цены в прошлом месяце подскочили на 9,1%, установив новый максимум более чем за 40 лет.