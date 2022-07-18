Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Capri Holdings на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"20 июля эмитент проведет "День инвестора", где менеджмент объявит стратегию, которая будет ориентирована на повышение премиальности брендов Michael Kors и Versace, что приведет к существенному пересмотру прогнозов по росту средней выручки (AUR) и операционной рентабельности бизнеса. Ожидаем повышение годового прогноза по EPS (сейчас +10% г/г) на фоне сохранения спроса на одежду и аксессуары", - указывают эксперты.

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