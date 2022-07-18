Акции BlackRock, вероятно, будут торговаться в диапазоне $560-630 в ближайший квартал - BCS Express

Акции BlackRock, вероятно, будут торговаться в диапазоне от $560 до $630 за штуку в течение ближайшего квартала, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Плюсом для компании в краткосрочном периоде может послужить продолжающийся повышенный интерес к биржевым торгам со стороны инвесторов в период высокой волатильности на рынке. А на долгосрочном горизонте приток капитала в облигации под высокие ставки позволит доходам управляющего фонда вырасти. Но в течение ближайшего квартала сильных драйверов для роста акций не ожидается и котировки бумаг BlackRock, двигающиеся в нисходящем канале, с большей долью вероятности будут торговаться в диапазоне от $560 до $630 за штуку", - пишет аналитик в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.