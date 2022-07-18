"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 с прогнозной ценой 2624 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2624 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Артем Михайлин, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

"Группа X5 представила свои операционные результаты за 2К22. Итоги квартала оказались позитивными, но по большей части совпали с нашими прогнозами. Финансовые результаты должны быть представлены в начале августа. Мы полагаем, что ритейлеру удалось продемонстрировать высокие значения рентабельности по итогам квартала, а маржа EBITDA составила около 8%. Наша рекомендация для расписок X5 - "покупать", прогнозная цена - 2624 руб. за бумагу", - указывает эксперт Артем Михайлин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.