Возможно снижение ставки ЦБ РФ до 8,5-8,75% на заседании 22 июля 2022г - BCS Express

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5-8,75% годовых на заседании 22 июля текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Заседание Банка России на текущей неделе является центральным событием. В пятницу регулятор, скорее всего, снизит ключевую ставку, но, как обычно, вопрос лишь в размере шага. В данный момент прогнозы аналитиков предполагают ее снижение с текущих 9,5% до 8,5-9,0%. Причем большинство экспертов склоняется все-таки к 9,0%, - отмечает Карпунин в обзоре. - На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики может быть более существенным в интересах поддержки российской экономики. К тому же дефляционные тенденции последних недель позволяют это сделать. Снижение ставки сразу до 8,5% выглядит более вероятным. При этом компромиссный и, на мой взгляд, комфортный вариант, а именно снижение до 8,75%, почему-то многими вообще не рассматривается. Видимо, просто по причине отсутствия ожиданий перехода ЦБ на таких высоких уровнях ставки от шага, кратного 50 б.п., к шагу, кратному 25 б.п."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.