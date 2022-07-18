"Финам" открыл торговую идею: покупать акции American Express с целью $168

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции American Express Co. с целью $168 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $133, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения после продолжительного снижения бумаги демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $133 риск на портфель составит 0,3%", - указывают аналитики.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, компания оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса. В мире в обращении находятся порядка 122 млн карт American Express, а общий годовой объем транзакций в платежной системе компании достигает $ 1,3 трлн.

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