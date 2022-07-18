Снижение ставки ЦБР 22 июля может составить 50 или 100 б.п. - "Велес Капитал"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 22 июля 2022 года может составить 50 или 100 б.п., считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Помимо крупных налоговых выплат главным событием для денежного рынка станет пятничное заседание Банка России. Смягчению политики по-прежнему будут способствовать дальнейшее замедление темпов инфляции и необходимость стимулирования банковского кредитования. В то же время сохранение повышенных инфляционных ожиданий, действие временных факторов замедления инфляции, необходимость сохранения привлекательности банковских сбережений для населения и инфляционные риски, связанные с сокращением предложения импортных товаров, ограничивают ЦБ в снижении ключевой ставки, - пишет эксперт в комментарии. - Ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 50 б.п. - до 9,0%. В то же время не менее вероятным сценарием мы по-прежнему рассматриваем вариант снижения ставки на 100 б.п. (до 8,5%), однако в этом случае ЦБ, вероятно, существенно ослабит сигнал к дальнейшему смягчению процентной политики".

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