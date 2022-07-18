Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Налоговые платежи и дивидендные выплаты открывают возможность возвращения курса рубля на уровень 55 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Улучшение "аппетита" инвесторов к риску позволило нефтяным котировкам закрепиться выше $100 за баррель нефти марки Brent, одновременно индекс доллара корректировался в понедельник до недельного минимума. В результате рубль продолжил свое укрепление на российском рынке, обновив уже в первой половине дня пятничный максимум. С учетом предстоящих крупных квартальных налоговых платежей и дивидендных выплат мы ожидаем дальнейшее восстановление позиций рубля в сторону 55 руб./$1", - указывает эксперт инвестиционной компании.

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