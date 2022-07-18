Возможен рост S&P 500 на 2-3% на торгах в понедельник - BCS Express

Возможен рост индекса S&P 500 еще на 2-3% от текущего уровня на торгах в понедельник, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Ведущие фондовые индексы США завершили пятничные торги с приростом в 2%. Закрытие торговой недели стало показательным - игроки на повышение пока не готовы сдавать принципиальные уровни, которые удерживают рынок от падения на минимумы года. Индекс широкого рынка S&P 500 отстоял важные 3800 пунктов, закрывшись выше 3860 пунктов, что предполагает инерционное движение и в начале недели. При этом потенциал наблюдаемого отскока ограничен 2-3% от пятничной фиксации, а для ухода S&P 500 выше круглой отметки в 4000 пунктов аргументов в настоящее время нет", - пишет аналитик. - На стороне покупателей играет технический фактор перепроданности, сдобренный сильной отчетностью ряда крупных корпораций США. При этом в обстановке критической инфляции и жесткого курса ЦБ США говорить о сломе нисходящего тренда не приходится. Учитывая курс по ставке выше 3% при текущих 1,7% (на следующей неделе ФРС однозначно повысит ставку минимум на 75 б.п.), оцениваем глубину рынка до конца года на 3200 пунктов по S&P 500".

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