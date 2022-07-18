Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB к концу текущей недели может опуститься к уровню 55 руб./$1 в связи с приближающимися налоговым и дивидендным периодами, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Импорт восстанавливается, но пока лишь умеренно, и на фоне повышенных экспортных поступлений и опасений блокировок рубль продолжает укрепляться. От этого его пока не останавливают и продолжающиеся вербальные интервенции (отдельно стоит отметить, что Минфин на прошлой неделе передал предложения по новому бюджетному правилу в правительство для дальнейшего обсуждения). У рубля сейчас сохраняется потенциал к укреплению, и курс пары USD/RUB к концу текущей недели может опуститься к 55 руб./$1 в связи с приближающимися налоговым и дивидендным периодами", - отмечают эксперты в комментарии.

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