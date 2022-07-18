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18 июля 2022 года 12:12
Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары USD/RUB к концу текущей недели может опуститься к уровню 55 руб./$1 в связи с приближающимися налоговым и дивидендным периодами, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Импорт восстанавливается, но пока лишь умеренно, и на фоне повышенных экспортных поступлений и опасений блокировок рубль продолжает укрепляться. От этого его пока не останавливают и продолжающиеся вербальные интервенции (отдельно стоит отметить, что Минфин на прошлой неделе передал предложения по новому бюджетному правилу в правительство для дальнейшего обсуждения). У рубля сейчас сохраняется потенциал к укреплению, и курс пары USD/RUB к концу текущей недели может опуститься к 55 руб./$1 в связи с приближающимися налоговым и дивидендным периодами", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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