Рост рынка акций РФ сменился коррекцией, индекс МосБиржи просел к 2100п

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ после позитивного открытия в понедельник на оптимистичном внешнем фоне скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи просел в район 2100 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2104,79 пункта (-0,2%, утренний максимум - 2127,96 пункта), индекс РТС подрос до 1170,57 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 56,63 рубля (-0,56 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,8%), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,7%, до 9,1 копейки), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Акции "ФСК ЕЭС" подросли на новостях о присоединении к ФСК материнской компании - ПАО "Россети", а также известий о цене выкупа у несогласных с объединением.

Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2%, до 0,6129 рубля) составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за "преф" ("префы" просели на 1,4%, до 1,23 рубля). Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 копейки. Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник относительно позитивный. В Китае вновь обещают меры поддержки экономики, включая снижение требований по нормативам банков, нефть дорожает после бессмысленного визита президента США в Саудовскую Аравию, индекс доллара корректируется после ударной недели. На российском рынке акций попытки роста сдерживаются укреплением рубля, который поддерживается приближением налоговых платежей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, корпоративные новости и внешний фон оказывают поддержку рынку акций.

В ЕС в понедельник обсудят новые санкции в отношении России, включая запрет на импорт золота, который ранее ввели страны "большой семерки". Нефть растет главным образом на технических факторах, цены Brent и WTI в ближайшие дни могут подняться в район $107,5 и $104 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), после чего инвесторы могут вернуться к краткосрочным продажам на фоне сохранения рисков сокращения спроса на "черное золото". Пока же поддержку фьючерсам оказывают коррекционное ослабление доллара, а также отсутствие прогресса в переговорах Байдена с Саудовской Аравией в отношении наращивания нефтедобывающих мощностей.

Для индекса РТС сопротивлением выступала отметка 1160 пунктов, после ее преодоления можно ждать отскока как минимум в район 1200 пунктов. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает рубеж 2150 пунктов, достижение которого сдерживается укреплением рубля.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, нисходящий тренд рынка акций РФ еще не сломлен.

Во многом рост в конце прошлой недели был следствием закрытия коротких позиций и отскоком нефти. Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию не привел к каким-то новым договоренностям относительно увеличения добычи нефти, да и мощностей для резкого наращивания производства у саудитов нет. В понедельник нефть Brent продолжает плавное восхождение, обозначая довольно широкий коридор с границами $98-115 за баррель. Риском для дальнейшего удорожания нефти является ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Китае.

Сохраняется спрос на акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) после известий, что наблюдательный совет рекомендовал распределить часть прибыли первого полугодия в виде дивидендов. Даже после пятничного взлета дивидендная доходность акций банка составляла 15% годовых, поэтому в понедельник рост бумаг продолжился.

В целом, нисходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе: для его слома индексу МосБиржи нужно закрепиться выше 2200 пунктов. Рубль дорожает с приближением налогового периода, отмечает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, ближневосточное турне президента США Байдена завершилось без анонса какой-либо значимой сделки с Саудовской Аравией. Королевство не давало никаких обещаний относительно повышения уровня добычи. Это означает, что политика ОПЕК+ и его крупнейших участников может оставаться независимой.

Квоты на добычу в рамках альянса достигнут максимума в сентябре, после чего быстро увеличить производство смогут только те страны, которые располагают резервными мощностями: Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом прозрачности в том, каким объемом резервных мощностей располагают эти страны, сейчас нет. ОАЭ, возможно, уже вышли на максимумы, а Саудовская Аравия может временно поднять производство на 1 млн б/с, но такие уровни возможны лишь в течение нескольких месяцев.

В воскресенье Китай, второй крупнейший потребитель нефти в мире, сообщил о 691 новом случае инфицирования COVID-19 после 547 случаев днем ранее. В рамках политики "нулевой терпимости" эти показатели достаточно высокие для очередного раунда ужесточения карантина. Если ситуация продолжит ухудшаться, то давление на цены нефти может вернуться.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, в понедельник Clearstream возобновляет конвертацию депозитарных расписок российских компаний, что может усилить "навес" предложения на рынке. Также в понедельник последний день торгуются с дивидендами акции "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и "Транснефти" (MOEX: TRNF).

Внимание инвесторов на неделе будет направленно на финансовую отчетность крупнейших компаний из США. Так, в понедельник отчетность опубликует Bank of America и Goldman Sachs, во вторник - Netflix, в среду - Tesla (SPB: TSLA), а в четверг - AT&T и Philip Morris. Учитывая высокий уровень инфляции в отчетном квартале, финансовые результаты не обрадуют инвестиционное сообщество, что усилит негативный сантимент рынка в течение недели, однако не исключены позитивные сюрпризы. Кроме этого, на рынки может оказать влияние статистика по рынку недвижимости из США (вторник), данные по потребительской инфляции в еврозоне, а также блок предварительных данных по PMI в Европе и Великобритании, отмечает Соловьев.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,8-2,2% на позитивных данных о розничных продажах, ослабивших риски возможной экономической рецессии.

Розничные продажи в США в июне выросли на 1% по сравнению с маем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики ожидали менее существенного подъема - на 0,9%, пишет агентство Bloomberg. В мае розничные продажи упали на 0,1%, а не на 0,3% как было объявлено ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского уровня 50 пунктов, который был минимальным за время ведения расчетов. Средний прогноз аналитиков предполагал, что индикатор останется на уровне 50 пунктов, а эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 49,9 пункта.

В Азии в понедельник индексы акций также выросли (в Японии выходной - День моря, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 1,1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,9%).

Улучшению аппетита к риску также способствуют сообщения китайских СМИ о том, что у центробанка Китая есть достаточно места для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям осталась на уровне 2,1% годовых.

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $103,74 за баррель (+2,6% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $99,95 за баррель (+2,4% и +1,9% в пятницу).

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. "У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на 6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются и экспортные порты восстанавливают свою работу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+9,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,8%), банка "Санкт-Петербург" (+6,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,6%).

Продажи X5 Retail Group, крупнейшего ритейлера в России (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и др.), во II квартале 2022 года увеличились на 18,6% по сравнению с показателем за II квартал 2021 года, до 647,276 млрд рублей, сообщила компания. По сравнению с динамикой I квартала (19%) рост несколько замедлился.

Подешевели "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,1%), акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-4,2%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,4%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,3 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 905,3 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 438,11 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").