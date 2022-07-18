Акции Сбербанка в настоящее время привлекательны для кратко- и долгосрочных покупок - "Мои Инвестиции"

Акции Сбербанка в настоящее время привлекательны для краткосрочных и долгосрочных инвестиционных покупок, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Акции банков резко упали в цене с начала текущего года, и теперь мы видим первые позитивные новости, которые приводят к резкому росту котировок. Даже небольшой сюрприз способен привести к ралли в секторе. Бумаги Сбербанка (входит в топ-10 акций России) выглядят привлекательно как для краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов в российские активы", - пишут эксперты.

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