Котировки нефти могут вырасти до $105/барр. в понедельник - Sber CIB

Котировки нефти могут вырасти до уровня $105 за баррель на торгах в понедельник, считают аналитики Sber CIB.

"Утром понедельника стоимость фьючерса на нефть марки Brent подорожала до $103 за баррель из-за ослабления доллара. Участники рынка считают, что Саудовская Аравия вряд ли быстро нарастит добычу, несмотря на заявления США о том, что такие договоренности были достигнуты. По нашему мнению, в течение дня цена нефти может вырасти в цене до $105 за баррель, поскольку доллар продолжает слабеть", - пишут эксперты в комментарии.

Укрепление курса рубля по отношению к доллару США, по всей видимости, ускорится, так как на следующей неделе экспортерам предстоят налоговые и дивидендные выплаты на 1,7 трлн рублей. В понедельник рубль может закрепиться ниже 57 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Также аналитики ожидают, что в понедельник доходности ОФЗ в краткосрочном сегменте продолжат плавное снижение.

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