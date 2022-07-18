Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти и перед пиком налогового периода июля

Москва. 18 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налогового периода месяца.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,91 - 57,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,9125 руб./$1 (-25,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 57,6 руб./EUR1 (-36 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,09 коп. к уровню закрытия 15 июля, до 57,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 91,98 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 28,51 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в условиях дорожающей нефти и спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля.

Ситуация с укреплением курса рубля изменится за счет переориентации России на торговлю с нейтральными странами, считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился - валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт - валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют", - заявил Греф журналистам в Дербенте.

"Далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", - добавил он.

Переукрепление рубля беспокоит российские компании, в первую очередь экспортеров. В попытках борьбы с этим процессом появилась даже идея вновь перейти к управлению курсом от таргетирования инфляции.

Минфин предлагает влиять на курс рубля в условиях его избыточного укрепления через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран. Минэкономразвития эту идею не поддерживает, видит в ней риски ухудшения ситуации в экономике.

ЦБ настаивает на сохранении режима инфляционного таргетирования и плавающего курса рубля. "Когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это искусственный курс - либо произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник составляет $103,45 за баррель, что на 2,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,67 за баррель, что на 2,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. "У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на $6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Официальные статданные из Индии, являющейся третьим по величине в мире импортером энергоресурсов, показали, что спрос на бензин и дизель в стране в первой половине июля упал на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца из-за начавшегося сезона дождей.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются и экспортные порты восстанавливают свою работу.