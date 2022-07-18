Подъем цены нефти выше $105/барр. в ближайшее время маловероятен - ПСБ

Подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $105 за баррель в ближайшее время маловероятен, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent в конце прошлой недели немного восстановились, удержав уровень $100/баррель. В понедельник ближайший фьючерс прибавляет около 2%. Поддержкой выступают немного ослабевший доллар и новости о сохранении дефицита нефти на рынке. Так, визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию не принес договоренности нарастить предложение, соответственно, пока сделка ОПЕК+ остается на прежних условиях - ждем сентября, когда состоится заседание и будет определен дальнейший статус, - отмечает Крылова в комментарии. - Таким образом рынок продолжает находиться в состоянии дефицита предложения, что играет ценам в плюс. Но здесь следует учитывать и ситуацию с Китаем, где продолжается ухудшение ситуации с коронавирусом, что (с учетом политики нулевой толерантности страны к заболеванию) может привести к новому витку ограничений, а значит, затормозить темпы экономического роста и спроса на энергоносители. Мы полагаем, что оптимизм на рынке нефти носит краткосрочный характер, и не видим поводов для закрепления цены нефти марки Brent выше $105 за баррель в ближайшее время".

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