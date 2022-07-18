Главные события недели - Sber CIB

Банк России на текущей неделе примет решение по ключевой ставке, российские металлургические компании представят финансовые и операционные результаты, также ожидается решение по монетарной политике от ЕЦБ, отмечают аналитики Sber CIB.

18 июля:

- Финансовые активы и обязательства домохозяйств в России на июнь;

- Финансовые результаты "НЛМК" за второй квартал 2022 года по МСФО (публикация с 18 по 22 июля);

- Индекс тенденций на рынке недвижимости Национальной ассоциации строительства жилья в США за июль.

19 июля:

- Финансовые результаты "ММК" за второй квартал 2022 года по МСФО;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США за июнь;

- Объем строительства в еврозоне за май.

20 июля:

- ИЦП за июнь в России и Германии;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за июнь;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне за июль.

21 июля:

- Операционные результаты Polymetal за второй квартал 2022 года;

- Финансовые и операционные результаты "Северстали" за второй квартал 2022 года;

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии на июль;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за июнь.

22 июля:

- Решение по процентной ставке Банка России;

- Индексы PMI в США, Германии и еврозоне на июль.

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