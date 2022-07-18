Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ

Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Ожидаем, что за счет неплохой ситуации на внешних рынках индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить восстановление, двигаясь в диапазоне 2100-2150 пунктов. Отмечаем, что Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских компаний, что может усилить "навес" предложения на рынке. Также обращаем внимание, что в понедельник последний день торгов с дивидендами "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти", - пишет эксперт в комментарии банка.

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