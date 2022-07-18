Цены рублевых корпбондов в понедельник могут умеренно подрасти

Москва. 18 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно подрасти на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; также поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,8-2,2% на позитивных данных о розничных продажах, ослабивших риски возможной экономической рецессии.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в июне выросли на 1% по сравнению с маем. Аналитики ожидали менее существенного подъема - на 0,9%, пишет агентство Bloomberg. В мае розничные продажи упали на 0,1%, а не на 0,3% как было объявлено ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике.

Участники рынка восприняли данные, которые оказались лучше прогноза экспертов, с некоторым облегчением, поскольку ранее на неделе стало известно, что инфляция в США в июне ускорилась до 9,1% и обновила новый максимум более чем за 40 лет. Это подогрело ожидания поднятия ключевой ставки ФРС на очередные 75 б.п. на предстоящем июльском заседании. Рынок обеспокоен, что ястребиная политика Федрезерва может спровоцировать рецессию в экономике страны.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского уровня 50 пунктов, который был минимальным за время ведения расчетов. Средний прогноз аналитиков предполагал, что индикатор останется на уровне 50 пунктов, а эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 49,9 пункта.

В Азии в понедельник индексы акций также растут (в Японии выходной - День моря, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Улучшению аппетита к риску также способствуют сообщения китайских СМИ о том, что у центробанка Китая есть достаточно места для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям осталась на уровне 2,1% годовых.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник тоже растут, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:20 МСК составила $102,75 за баррель (+1,6% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $98,88 за баррель (+1,3% и +1,9% в пятницу).

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. "У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на 6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,633 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июля вырос всего на 0,02% по отношению к четвергу и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 787,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,3%), "Газпромбанк БО-17" (+0,23%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,4%), "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,3%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) полностью разместила 3-летний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона бондов на уровне 13,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Значительный интерес инвесторов позволил увеличить объем выпуска в 1,5 раза, до 15 млрд рублей, и закрыть книгу по ставке купона 13,25% годовых - в середине объявленного диапазона 13-13,5% годовых.

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" установила ставку 1-го купона 5-летнего выпуска "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-33 объемом 50 млрд рублей на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Общий спрос на выпуск в ходе сбора заявок превысил 80 млрд рублей. Привлеченные от размещения выпуска средства компания планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к его изменению.

Кроме того, ГК "ВЭБ.РФ" 22 июля начнет размещение 7-летнего выпуска облигаций серии ПБО-001Р-32 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 2-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона бондов на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-14-го купонов установлена равной ставке 1-го купона. Предусмотрено досрочное погашение облигаций в 2002-й день с даты начала размещения.

АО "ДОМ.РФ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска облигаций серии 001Р-10R объемом 20 млрд рублей на уровне 8,81% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9% годовых. В ходе сбора заявок объем размещения облигаций был увеличен с 15 млрд рулей до 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 21 июля. Выпуск будет размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд рублей каждый.

МТС банк перенес сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сославшись на рыночную конъюнктуру, новая дата будет объявлена в ближайшее время. МТС банк ранее установил ориентир ставки 1-го купона бондов в размере 10,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,71% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Компания "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установила ставку 11-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 10,8% годовых. ЛАЛ-1520 завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд руб. в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,3 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. Облигации размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.