Цена акций банка "Санкт-Петербург" может продолжить рост в понедельник - "Алор Брокер"

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" могут продолжить рост на торгах в понедельник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Фишкой" пятницы стали бумаги банка "Санкт-Петербург", цена которых выросла по итогам дня на 16,5%, а в моменте взлетала на 34%. Драйвером агрессивных покупок акций стало сообщение, что наблюдательный совет банка рекомендовал распределить часть прибыли первого полугодия. Но даже после пятничного взлета дивидендная доходность акций банка составляет огромные 15%, поэтому рост котировок этой бумаги может продолжиться, - отмечает эксперт в комментарии. - Данная новость позитивна и для всего банковского сектора, говоря о том, что ситуация в сфере не так плоха, как это кажется многим. В этой связи не исключаем, что в понедельник спрос будет и на бумаги других банков".

Антонов также обращает внимание, что в целом нисходящий тренд на российском рынке акций остается в силе, для его слома индексу Мосбиржи нужно закрепиться выше 2200 пунктов.

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