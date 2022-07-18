Вероятность продолжения укрепления рубля пока сохраняется - ПСБ

Вероятность продолжения укрепления рубля к доллару США пока сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что на данный момент потенциал укрепления рубля сохраняется, и в скором времени можно будет увидеть курс доллара у нижней границы диапазона 56-58 руб./$1 как при поддержке приближающихся налоговых выплат и дивидендов (ряда нефтяных компаний), так и технической картины", - указывает эксперт в комментарии.

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