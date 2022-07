Brent подорожала до $101,84 за баррель

Американские фондовые индексы завершили пятничные торги ростом. Фондовые рынки стран АТР растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник.

Американский рынок акций завершил пятничные торги уверенным ростом. Инвесторы анализировали свежие статданные, указавшие на то, что риски экономической рецессии, возможно, могли оказаться переоцененными.

Розничные продажи в США в прошлом месяце увеличились на 1% по сравнению с маем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики ожидали менее существенного подъема - на 0,9%, пишет агентство Bloomberg. В мае розничные продажи упали на 0,1%, а не на 0,3% как было объявлено ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике.

Участники рынка восприняли данные, которые оказались лучше прогноза экспертов, с некоторым облегчением, поскольку ранее на неделе стало известно, что инфляция в США в июне ускорилась до 9,1% и обновила новый максимум более чем за 40 лет. Это подогрело ожидания поднятия ключевой ставки ФРС на очередные 75 б.п. на предстоящем июльском заседании. Рынок обеспокоен, что ястребиная политика Федрезерва может спровоцировать рецессию в экономике страны.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июле подскочил до 51,1 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, показал предварительный отчет Мичиганского университета. Аналитики ожидали снижения показателя до 49,9 пункта.

Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Рынок продолжил следить за стартовавшим сезоном квартальных отчетностей. По традиции первыми в США отчитываются банки.

Котировки акций Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) поднялись на 6,2%, несмотря на то, что банк по итогам второго квартала зафиксировал более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки.

Крупнейший в мире банк-кастодиан Bank of New York Mellon (SPB: BK) снизил чистую прибыль в апреле-июне на 16% - до $835 млн по сравнению с $991 млн за тот же период предыдущего года. Однако выручка банка увеличилась на 7% и превзошла ожидания рынка. Бумаги BNY Mellon подорожали на 7,3%.

Квартальная выручка U.S. Bancorp (SPB: USB) также превысила прогнозы экспертов, после чего рыночная стоимость банка повысилась на 5,2%.

Между тем Citigroup Inc. (SPB: C) хоть и снизил чистую прибыль по итогам второго квартала, но показатель все же оказался лучше прогноза. Котировки акций банка выросли на 13,2%.

Капитализация фотохостинга Pinterest Inc. (SPB: PINS) подскочила на 16,2% после появления в СМИ сообщения о том, что инвестор-активист Elliott Management Corp. нарастил долю в компании выше 9%.

Выручка и скорректированная прибыль крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. в апреле-июне оказались лучше ожиданий рынка. Акции UnitedHealth подорожали на 5,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к завершению торгов в пятницу вырос на 658,09 пункта (2,15%) и составил 31288,26 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 72,78 пункта (1,92%) - до 3863,16 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 201,24 пункта (1,79%) и составил 11452,42 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник на фоне подъема Уолл-стрит по итогам пятничной сессии.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День моря).

В центре внимания трейдеров в том числе находится начавшийся в США сезон отчетности.

Гонконгский Hang Seng к 8:18 мск увеличился на 2,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,45%. При этом Hang Seng отошел от минимума за семь недель, достигнутого на предыдущих торгах, и повышается впервые за шесть сессий на фоне роста акций США, пишет Trading Economics.

Улучшению аппетита к риску также способствуют сообщения китайских СМИ о том, что у центробанка Китая есть достаточно места для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям осталась на уровне 2,1% годовых.

В лидерах роста в Гонконге находятся бумаги девелоперов Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (+7,2%) и Country Garden Holdings Co. Ltd. (+6,3%), а также интернет-компании Meituan (+6,4%)

Акции нефтяной CNOOC Ltd. дорожают на 4,5%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 4,1%.

Бумаги интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) прибавляют в цене 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 мск поднялся на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 2,7%. Стоимость производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. увеличилась на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

Цены акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросли на 1,8% и 1,9% соответственно.

Тем временем акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. подешевели на 1,3%. Австралийский банк договорился о покупке регионального кредитора Suncorp Bank примерно за 4,9 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд).

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $101,84 за баррель, что на $0,68 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,06 (2,1%), до $101,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,02 за баррель, что на $0,43 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,81 (1,9%), до $97,59 за баррель.

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

"Срок действия договоренностей ОПЕК+ по квотам на добычу нефти истекает в сентябре, и рынок будет фокусироваться на том, что произойдет дальше, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Я не удивлюсь, если на сентябрьском заседании, или даже раньше, будет предпринято что-то, что позволит странам, имеющим свободные добывающие мощности, увеличить добычу".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на $6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Официальные статданные из Индии, являющейся третьим по величине в мире импортером энергоресурсов, показали, что спрос на бензин и дизель в стране в первой половине июля упал на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца из-за начавшегося сезона дождей.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются, и экспортные порты восстанавливают свою работу.