Рубль обладает потенциалом укрепления в ближайшие недели - BCS Express

Рубль в целом обладает потенциалом укрепления по отношению к доллару США на горизонте до конца текущего месяца, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс валютной пары USD/RUB опустился к 57 руб./$1 на торгах в прошедшую пятницу. В оставшиеся две недели июля еще есть шансы на некоторое снижение курса. Причины - налоговый период и конвертация средств экспортеров для выплаты дивидендов. Диапазон технической поддержки по USD/RUB расположен на 54,3-56,5 руб./$1. Но на горизонте 1-2 месяцев ожидания по рублю в основном негативные. Ждем постепенное ослабление к концу года, особенно если будут приняты решения по проведению интервенций в "дружественных" валютах", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.