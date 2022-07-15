Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю благодаря росту UST и профицитному бюджету

Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и профицитному исполнению бюджета России в первом полугодии текущего года. Суверенные спреды к доходности базовых активов в большинстве своем сузились, за исключением отдельных выпусков.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели. При этом такой негативный фактор, как бегство глобальных инвесторов из рисковых активов, был перекрыт растущими в цене US Treasuries, что оказывало поддержку всем евробондам развивающихся стран. Мировые рынки капитала 11 июля находились под давлением в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, что вызвало опасения ухудшения ситуации в мировой экономике.

В КНР в воскресенье было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений. В Макао, мировом центре азартных игр, в качестве меры борьбы со вспышкой COVID-19 с понедельника закрыли все казино на неделю. С середины июня здесь зафиксировали порядка 1,5 тыс. случаев инфицирования, около 19 тыс. человек находятся на обязательном карантине. Всем жителям района с понедельника предписано оставаться дома по крайней мере в течение пяти дней. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней.

Позитивная динамика цен отечественных евробондов во вторник сохранилась, хотя темпы повышения замедлились на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках. Глобальные инвесторы были обеспокоены рисками наступления экономической рецессии в еврозоне из-за угроз прекращения поставок российского газа. Кроме того, многие полагают, что ответные действия ЕЦБ по обузданию инфляции могут спровоцировать экономический спад. Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июле упал до минимальных с декабря 2011 года минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне (эксперты прогнозировали снижение индекса до минус 38,3 пункта).

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1,374 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы бюджета за шесть месяцев составили 14,017 трлн рублей, или 56% к общему объему доходов на год; расходы - 12,643 трлн рублей, или 53,4% к бюджетной росписи. Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 2,064 трлн рублей. Процентные расходы составили 690,135 млрд рублей, непроцентные - 11,953 трлн рублей. Хорошее исполнение бюджета в первом полугодии позволяет правительству обходиться без заимствований.

Рост котировок российских еврооблигаций в середине недели продолжился на фоне разнонаправленной динамики базовых активов после публикации в США данных о росте инфляции в июне. "Короткие" гособлигации США умеренно снизились в цене, в то время как "длинные" US Treasuries умеренно подорожали. Согласно данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года). Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили на 41,6%, что является максимальным увеличением с апреля 1980 года. В том числе бензин подорожал на 59,9% (рекорд с марта 1980 года), электричество - на 13,7% (самый значительный подъем с апреля 2006 года), природный газ - на 38,4% (максимум с октября 2005 года). Рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с февраля 1981 года - на 10,4%. Индекс CPI в июне относительно предыдущего месяца повысился на 1,3% при предполагавшемся подъеме на 1,1%. В мае показатель вырос на 1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в первый месяц лета увеличились на 5,9% в годовом выражении и на 0,7% в помесячном. Эксперты прогнозировали в среднем соответственно 5,7% и 0,6%. В мае повышение составляло 6% за год и 0,6% за месяц.

Опубликованные данные об ускорении инфляции в США в июне изменили ожидания инвесторов относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании Федрезерва, которое запланировано на 27-28 июля. Трейдеры стали оценивать в 85% вероятность подъема процентной ставки ФРС сразу на 100 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75% годовых. До публикации данных об инфляции в США за июнь такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов станет крупнейшим с начала 1990-х годов.

Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне очередной волны бегства инвесторов из рисковых активов в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения процентной ставки ФРС в условиях высокой инфляции. Дополнительным фактором, оказывавшим давление на фондовый рынок США, было продолжающееся укрепление доллара, которое ограничивает доходы американских экспортеров от зарубежных операций. Курс единой европейской валюты в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.

Данные, опубликованные в четверг, показали ускорение роста цен производителей (индекс PPI) в США в июне до 11,3% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. В марте этого года темпы повышения цен производителей достигли рекордных 11,6%. Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и достигло 244 тыс. человек, максимума с начала ноября 2021 года.

Ситуация на мировых рынках капитала в последний день недели улучшилась благодаря опубликованной в США новой порции макроэкономических данных, что поддержало рост цен и российских еврооблигаций. Розничные продажи в Соединенных Штатах в прошлом месяце увеличились на 1% по сравнению с маем (аналитики ожидали менее существенного роста - на 0,9%). При этом в мае розничные продажи упали на 0,1%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее. Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 33,8%, до 33,17% от номинала (их доходность снизилась на 527 базисных пунктов - до 18,17% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 2,4%, подорожав до 28,86% от номинала (его доходность снизилась на 31 базисный пункт, до 17,57% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 1,3%, до 29,17% от номинала (их доходность снизилась на 20 базисных пунктов - до 43,32% годовых), с погашением в 2027 году - на 12,3%, подорожав до 29,93% от номинала (их доходность снизилась на 305 базисных пунктов - до 33,65% годовых), с погашением в 2029 году - на 7,6%, до 30,5% от номинала (их доходность снизилась на 153 базисных пункта - до 27,35% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 37,4%, до 43,41% от номинала (его доходность снизилась на 41 процентный пункт - до 94,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 11,6%, составив 31,5% от номинала (их доходность снизилась на 9,6 процентного пункта - до 81% годовых).

И лишь бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,2%, до 29,93% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 19,3% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 44 базисных пункта).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Ситуацию на рынке будут также определять сообщения иностранных инвесторов и рейтинговых агентств относительно статуса России как заемщика и оценки новой схемы обслуживания валютных долговых обязательств РФ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.