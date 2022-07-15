Рынок акций РФ на неделе просел по индексу Мосбиржи на фоне общемирового пессимизма из-за опасений рецессии

Рынок акций РФ на неделе просел на фоне общемирового пессимизма из-за ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва, что может привести к рецессии (нефть Brent опускалась ниже $100 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился в район 2100 пунктов, а индекс РТС поднялся выше 1160 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов с 11 по 15 июля индекс Мосбиржи снизился на 5,1% и составил 2109,52 пункта, индекс РТС прибавил 1,5% и достиг 1161,53 пункта на фоне снижения доллара до 57,2 руб./$1 (-3,72 рубля), при этом цена сентябрьской нефти Brent упала до $101,45 за баррель (-5,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с отката на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также отсутствия внутренних драйверов роста; индекс МосБиржи опустился в район 2160 пунктов, обновив минимум с конца февраля, во главе с бумагами "Мобильных телесистем" (-12,8%) после отсечки на бирже дивидендов компании (выплаты за 2021 год - 3,85 рубля на акцию).

Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток 1", которая находилась на ремонте в Монреале. Ранее немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть подпавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток 1" и не даст Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.

Тем временем, газопровод "Северный поток 1" остановился для планового обслуживания (по графику, плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля), свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.

Нефть Brent просела ниже $107 за баррель на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Китае.

Во вторник снижение рынка акций РФ по индексу МосБиржи вслед за мировыми площадками из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае замедлилось вместе с укреплением рубля (индекс просел к 2130 пунктам), ряд бумаг вышел в "плюс" во главе со Сбербанком (+1,7%) и "Газпромом" (+1,6%). Лидировали в откате бумаги Petropavlovsk (-77%), обновившие свои минимумы на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке торгов бумагами в Лондоне (на LSE).

Petropavlovsk сообщил о запуске процедуры несостоятельности. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, сообщила биржа. Как добавила компания, она обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Совет директоров АФК "Система" (-4,2%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме.

Нефть Brent откатилась до $100 за баррель на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом (ограничения на передвижения затронули более 30 млн китайцев).

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, спрос на нефть в мире в текущем году вырастет на 3,4 млн б/с (до 100,29 млн б/с), а в 2023 году увеличится на 2,7 млн б/с (до 102,99 млн б/с).

В среду рынок акций РФ продолжил снижение в отсутствие внутренних драйверов роста и негативных сигналов с внешних площадок после выхода в США статистики об ускорении потребительской инфляции в июне, что подогревает ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Индекс МосБиржи опустился в район 2070 пунктов, обновив минимум с конца февраля на фоне укрепления рубля, лидировали в откате акции Polymetal (-7,1%).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом выражении (максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года), при прогнозах роста на 8,8% после подъема на 8,6% в мае.

Нефть Brent опустилась в район $99 за баррель из-за усиления опасений рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепления доллара США. Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на предыдущей неделе выросли на 3,25 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 1,5 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ замедлил снижение вместе с укреплением рубля, попытки коррекции вверх не получили поддержки покупателей из-за негативных сигналов с внешних площадок на фоне опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом США; индекс МосБиржи опустился в район 2060 пунктов после локального отскока днем выше 2100 пунктов.

Усиление инфляции в США подогрело ожидания, что Федрезерв на заседании в конце июля может повысить ставку сразу на 100 б.п.

Данные "Бежевой книги" ФРС указали на то, что опасения по поводу рецессии начали сдерживать активность в американской экономике. В документе прогнозируется, что ценовое давление сохранится как минимум до конца 2022 года.

Еврокомиссия ухудшила прогноз ВВП еврозоны на 2022 год, а также существенно снизила прогноз на 2023 год (до 1,4% с 2,3%). Негативом для рынков стали также слабые финансовые отчеты банков JPMorgan и Morgan Stanley за прошедший квартал.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 11,3% в годовом выражении и на 1,1% относительно мая, при прогнозах роста на 10,7% и 0,8% соответственно. Нефть Brent в четверг опустилась ниже $98 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части "коротких" позиций после недельного отката, а также улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась выше $101 за баррель).

Индекс МосБиржи превысил 2100 пунктов, а индекс РТС отскочил выше 1160 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидировали бумаги нефтяных и финансовых компаний, а также производителей удобрений.

Накануне Минфин США напомнил, что Штаты не вводили санкции в отношении России в части производства, продажи и транспортировки товаров, связанных с сельским хозяйством (в том числе удобрений), и здравоохранением. Кроме того, Минфин опубликовал документ, в котором указывает, что на поставки продукции российского АПК не распространяются действующие против РФ санкции.

Взлетели в пятницу акции банка "Санкт-Петербург" (+16,5% и +1,5% "префы") на фоне известий, что наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную.

В период с 11 по 15 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции Polymetal (-15%), "ОГК-2" (-14%), "МТС" (-14%); лучше рынка оказались бумаги "Трубной металлургической компании" (+17%), банка "Санкт-Петербург" (+13%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада и выходящая статистика, давление на рынок окажет отсечка дивидендов ряда компаний ("Сургутнефтегаз", "Ростелеком", "Транснефть"). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2000-2150 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".