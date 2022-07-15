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15 июля 2022 года 19:34

Рубль закрыл неделю ростом к доллару и евро на фоне отсутствия новых негативных импульсов

Москва. 15 июля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов в пятницу днем; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых импульсов, имеющих ярко выраженный негативный характер.

Курс доллара США составил 57,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,33 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,96 руб./EUR1, подешевев на 73,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,06 рубля - до 57,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро по итогам последних торгов недели. Участники рынка позитивно оценили отсутствие нового негатива в части рисков усиления геополитического негатива вокруг РФ по итогам дополнительного пленарного заседания Госдумы, на котором, как и анонсировалось, были рассмотрены лишь некоторые кадровые вопросы и законопроекты.

Госдума до начала осенней сессии может провести и другие внеочередные заседания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник. "Могут быть и другие дополнительные внеочередные заседания до начала осенней сессии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "это соответствует позиции о том, что депутаты всегда должны находиться в мобилизационной повестке".

Кроме того, игроки проигнорировали новости на тему санкций. МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. "14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Согласно уточнениям МИД, "любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги", связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

Предложения Еврокомиссии по новым санкциям против РФ предусматривают запрет на импорт российского золота, усиление ограничений на экспорт товаров двойного назначения и на передачу передовых технологий, сообщается в заявлении ЕК.

Также, по данным ЕК, в предложенном ею пакете санкций подчеркнуто, что "ограничительные меры ЕС никак не нацелены на торговлю продукцией АПК между третьими странами и Россией".

"Предлагаем продлить уже действующие санкции ЕС на шесть месяцев: до следующего планового их пересмотра в конце января 2023 года", - сообщает ЕК.

Ранее в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, знакомя журналистов с повесткой предстоящего 18 июля Совета ЕС по иностранным делам заявил: "Будет дискуссия по санкциям. Мы готовим ряд мер". Он сообщил представителям СМИ, что в пятницу Еврокомиссия проинформирует их о "различных направлениях работы по санкциям, которыми мы занимаемся".

По его словам, это не другой пакет санкций как таковой. Речь о том, чтобы поддерживать действующие санкции, улучшать их, совершенствовать. Будут добавлены некоторые меры к существующим, но "мы скорее говорим об улучшении, консолидации наших предыдущих пакетов санкций", уточнил функционер ЕС.

Собеседник журналистов также подтвердил, что в ходе дискуссии члены совета будут обсуждать предложение о запрете российского экспорта золота.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до апрельских минимумов в ожидании визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,33% - до $101,41 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на 2,38% - до $98,06 за баррель.

Внимание участников нефтяного рынка направлено на визит Байдена в Саудовскую Аравию. Президент США, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Аналитики полагают, что Байден попробует убедить ближневосточные страны в необходимости увеличения нефтедобычи.

Накануне издание The New York Times сообщило со ссылкой на бывшего американского дипломата Мартина Индика, что есть большие ожидания относительно того, что Саудовская Аравия повысит добычу примерно на 750 тыс. баррелей в сутки, а ОАЭ - на 500 тыс. б/с, то есть в общей сложности на 1,25 млн б/с.

Как отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль продолжил расти, протестировав отметку 57 руб./$1. "В целом, его стремление к росту не является неожиданностью, пока продолжается только обсуждение мер (без конкретных действий) по стабилизации курса ЦБ, Минфином и правительством. Тем не менее, для экономики крепкий рубль вреден, так что в среднесрочной перспективе рубль действительно может вернуться к более комфортному диапазону для наших экспортеров", - отмечает Наумова.

"Применительно к курсу российского рубля можно сказать, что на него сейчас влияют и рыночные предположения о возможных послаблениях со стороны финансовых регуляторов страны и сложившаяся ситуация с избыточным предложением валюты в стране. Данный перекос еще какое-то время явно будет давить на стоимость иностранной валюты, но этот процесс не вечен. Мы предполагаем, что выравнивание спроса на валюту в рамках расширения импорта и стабилизации инвестиционных потоков в страну в определённый момент приведут стоимость российского рубля, который, по мнению многих экспортеров "аномально укрепился", в норму. При этом мы не исключаем и еще один виток укрепления курса рубля до отметок, крайне близких к уровню в 50,05 - 55,55 рубля за один американский доллар", - говорит старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 42,45 копейки, до 57,8323 руб./$1, и уменьшил курс евро на 45,81 копейки, до 57,8851 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 57,5 копейки по отношению к четвергу и составил 57,6742 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 61,02 копейки и составил 57,6611 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 704,086 млн, из которых $1 млрд 180,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 523,851 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 35,95 копейки, до 58,7033 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, уменьшился на 51,97 копейки, до 57,8324 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR779,713 млн, из которых EUR27,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR752,463 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 9,52% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 9,49% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 9,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 7 б.п. - до 9,56% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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