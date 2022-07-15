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15 июля 2022 года 19:19

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2100п по индексу Мосбиржи во главе с нефтяниками и финкомпаниями

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в пятницу вырос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent подскочила выше $101 за баррель); индекс Мосбиржи превысил рубеж 2100 пунктов во главе с бумагами нефтяных и финансовых компаний, индекс РТС превысил 1160 пунктов за счет укрепления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2109,52 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1161,53 пункта (+4,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,8%.

Доллар упал до 57,2 рубля (-1,3 рубля).

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 5,1%, индекс РТС вырос на 1,5% на фоне снижения доллара на 3,72 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +0,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на рынке акций на уходящей неделе преобладали "медвежьи" настроения, однако в пятницу индекс МосБиржи смог отыграть часть потерь и вернуться к 2100 пунктам. Рост индекса был обеспечен восстановлением нефтегазового сектора на фоне отскока котировок Brent из-за безрезультатного визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Не исключено также, что свою лепту внес и фактор пятницы, когда инвесторы закрывают свои "короткие" позиции.

Тем не менее, на данный момент ощутимых сигналов к смене тренда в нефтяной индустрии пока не наблюдается и сильного отскока цен вверх ожидать в ближайшее время не приходится.

Заметный подъем цен на газ в Европе (в том числе связанный с проблемами на газовых предприятиях Норвегии) подтолкнул к сильному росту спекулятивных акций химпрома ("ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Акрона" (MOEX: AKRN)) из-за появляющихся новостей о закрытии большого числа предприятий этой индустрии в ЕС. За рыночными настроениями следовал и банковский сектор. Ростом отличились акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на информации о решении набсовета рекомендовать выплату дивидендов за прошедшее полугодие в размере 11,81 руб. на обыкновенную акцию (эквивалентно 14,5% доходности).

Индекс МосБиржи может начать следующую неделю с консолидации в диапазоне 2050-2150 пунктов. Факторов для направленной динамики на данный момент не наблюдается, считает Жильников.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, в пятницу нефтегазовый сектор и производители удобрений поддержали российский рынок акций.

Перепроданный рынок ухватился за драйвер отскока нефти Brent выше $100 за баррель. Бумаги производители удобрений выросли на новостях о том, что в Европе удобрения существенно подорожали после запрета на поставку калийных удобрений из Белоруссии и мер Китая по ограничению поставок необходимых для производства этой продукции компонентов.

При этом акции сталелитейных компаний смотрелись слабо из-за отрицательной рентабельности поставок на внутренний и внешний рынки. Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает сокращение инвестиционных программ. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии государственного совета по направлению "Экономика и финансы" выступил с предложением рассмотреть вопрос об отмене акциза на жидкую сталь, который в текущих экономических условиях снижает и без того низкую рентабельность металлургической отрасли и затрудняет для них экспорт. Вице-президент ассоциации металлургов "Русская сталь" Андрей Леонов ранее отмечал, что в июне производство стали снизилось на 20-50%, в зависимости от компании, а себестоимость производства выросла в полтора раза, отмечает эксперт.

Индексу МосБиржи нужно вернуться выше 2320 пунктов, чтобы устранить негативную техническую картину. В то же время позитивным моментом является увеличение спроса на российские акции при подходе индекса МосБиржи к ключевому уровню поддержки 2000 пунктов, полагает Шульгин.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций завершил пятницу в приподнятом настроении, в авангарде роста оказались представители нефтегазового и потребительского секторов.

На глобальном уровне инвесторы стали более склонными к осторожности в свете угрозы потенциальной рецессии, давления повышенной инфляции, ожиданий ускорения ужесточения ДКП мировыми центробанками. В США лучше прогнозов вышли июньские данные по розничным продажам, а вот темпы промпроизводства в начале лета оказались чуть слабее, чем предполагали аналитики.

В понедельник выхода важной макростатистики не ожидается. В рамках сезона отчетностей в США раскроют финансовые результаты Bank of America, IBM, The Charles Schwab, Goldman Sachs.

"Сохраняем нейтральный краткосрочный взгляд на российский рынок акций. По нашим оценкам, 18 июля индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2025-2150 пунктов", - полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, на уходящей неделе на фоне плавного укрепления рубля инвесторы предпочли фиксировать позиции в акциях.

Котировки нефти Brent локально опускались ниже $100 за баррель после опубликования отчета ОПЕК, в котором было отмечено замедление экономического роста и снижение спроса на "черное золото". Согласно отчету, глобальный рост замедлится в 2023 году до 3,2% по сравнению с 3,5% в этом году, поскольку экономики Европы и США больше остальных страдают от резкого роста инфляции и повышения процентных ставок.

На фоне новой вспышки COVID-19 идет активное обсуждение возможной частичной реконструкции "коронавирусных" ограничений, что лишь усиливает опасения рецессии в США на фоне жесткой денежно-кредитной политики, отмечает Власенко.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), но растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 1,7-2,8%) и Штаты (индексы прибавляют 1,5-2%) после выхода неплохой американской статистики.

Чистая прибыль Citigroup снизилась во II квартале, но превзошла ожидания. Wells Fargo (SPB: WFC), один из крупнейших банков США, зафиксировал более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки во втором квартале: чистая прибыль упала почти вдвое, выручка - на 16%. Bank of New York Mellon (SPB: BK) (BNY Mellon), крупнейший в мире банк-кастодиан, снизил чистую прибыль во II квартале на 16% (до $835 млн).

Тем временем, розничные продажи в США в июне выросли на 1% к маю, тогда как ожидался подъем на 0,8-0,9%; розничные продажи без учета автомобилей также выросли на 1% при прогнозах роста на 0,7%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле вырос до 11,1 пункта при прогнозах снижения до минус 2 пунктов с июньского уровня минус 1,2 пункта.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского уровня 50 пунктов, который был минимальным за время ведения расчетов. Средний прогноз аналитиков предполагал, что индикатор останется на уровне 50 пунктов, а эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 49,9 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу сохраняют оптимистичный настрой, цена Brent превысила $101 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $101,45 за баррель (+2,4% и -0,5% в четверг), августовская цена WTI - $98,06 за баррель (+2,4% и -0,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Санкт-Петербург" (+16,5% и +1,5% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+11%), "Акрона" (+7,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,7%), акции ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+4,3%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,7%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,2%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,6%), "ФосАгро" (+2,6%).

Акции банка "Санкт-Петербург" выросли на фоне известий, что наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную.

Накануне Минфин США напомнил, что Штаты не вводили санкции в отношении России в части производства, продажи и транспортировки товаров, связанных с сельским хозяйством (в том числе удобрений) и здравоохранением. Кроме того, Минфин опубликовал документ, в котором указывает, что на поставки продукции российского АПК не распространяются действующие против РФ санкции.

Подешевели в пятницу акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-7,1%), SFI (MOEX: SFIN) (-5,8%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2%).

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,7%) по РСБУ снизилась в I полугодии на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,699 млрд руб., сказано в отчетности компании. Вместе с тем, выручка "КАМАЗа" выросла за отчетный период на 9%, до 122,5 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 24,18 млрд рублей (из них 5,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,68 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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