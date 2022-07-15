"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology до уровня "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на уровне HKD92,15 на июнь 2023г, что предполагает потенциал роста 18,9%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Kuaishou за две недели июля скорректировались на 10% вместе с широким рынком на фоне сообщений о новых случаях коронавируса в Китае, закрытия на неделю всех предприятий в Макао и публикации слабых данных по ВВП КНР за 2К22. Тем не менее бизнес Kuaishou достаточно устойчив к изменениям макроэкономической обстановки, в 1К22 выручка компании показала прирост на 24% г/г. Мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив Kuaishou, так как компания постепенно увеличивает присутствие на рынках рекламы и развлечений, пока регуляторы оказывают давление на бигтехов", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Kuaishou Technology - китайская технологическая компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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