.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Целевой ориентир для индекса Мосбиржи на конец года - 2640 пунктов - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Автоконцерны просят продлить специнвестконтракты
Руководители российских автоконцернов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022 в июне просили продлить их действующие специнвестконтракты (СПИКи) на срок от двух до пяти лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. На...
 
Процедуру добровольного закрытия бизнеса правительство предлагает упростить
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры закрытия недействующих малых и средних предприятий (МСП): для этого будет достаточного одного заявления в налоговый орган. Изменения позволят владельцам недействующих компаний...
 
Банки не спешат увеличивать карточные лимиты
В июне банки выдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился "Коммерсант". Это и в количественном, и в денежном выражении на 14% больше, чем месяцем ранее....
 
15 июля 2022 года 17:34

Целевой ориентир для индекса Мосбиржи на конец года - 2640 пунктов - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) установили целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец года на уровне 2640 пунктов, говорится в обзоре банка.

"Ожидаем, что импорт начнет оживать, что в условиях господдержки приведет к ослаблению курса рубля до более обоснованных для бизнеса и бюджета уровней. Рассчитываем на снижение степени экономической неопределенности и постепенную адаптацию экономики к санкционным реалиям, что позволит российскому рынку пойти выше, независимо от движения мировых рынков", - пишут эксперты.

Стратеги банка проводят параллель с иранским сценарием, где взрывной рост рынка начался только через год. Опережающий рост могут показать бумаги внутренних секторов. В условиях беспрецедентного санкционного давления, стимулирования внутреннего спроса и устойчивого рубля, а также перспектив дивидендных выплат по отдельным компаниям, мы выделяем бумаги потребительского сектора и электроэнергетики.

"Также мы рассчитываем, что спрос может частично вернуться в акции банков. Несмотря на отсутствие у них возможности в ближайшие 2 года выплачивать дивиденды, их бизнес, благодаря послаблениям ЦБ, выглядит устойчивым, а санкционные риски - уже учтенными. Хуже рынка может оказаться металлургический сектор. Укрепление рубля и снижение экспорта ухудшит маржинальность металлургов, что затянет сроки восстановления дивидендных выплат. В нефтегазовом секторе будут пользоваться спросом отдельные истории, поддержанные дивидендным фактором", - прогнозируют в ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июля 2022 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе просел по индексу Мосбиржи на фоне общемирового пессимизма из-за опасений рецессии
Рынок акций РФ на неделе просел на фоне общемирового пессимизма из-за ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва, что может привести к рецессии (нефть Brent опускалась ниже $100 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился в район 2100 пунктов, а индекс РТС поднялся выше 1160 пунктов на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
15 июля 2022 года 19:34
Рубль закрыл неделю ростом к доллару и евро на фоне отсутствия новых негативных импульсов
Москва. 15 июля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов в пятницу днем; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых импульсов, имеющих ярко выраженный негативный характер.    читать дальше
.
15 июля 2022 года 19:31
Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю благодаря росту UST и профицитному бюджету
Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и профицитному исполнению бюджета России в первом полугодии текущего года. Суверенные спреды к доходности базовых активов в большинстве своем сузились, за исключением отдельных выпусков.    читать дальше
.
15 июля 2022 года 19:19
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2100п по индексу Мосбиржи во главе с нефтяниками и финкомпаниями
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в пятницу вырос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent подскочила выше $101 за баррель); индекс Мосбиржи превысил рубеж 2100 пунктов во главе с бумагами нефтяных и финансовых компаний, индекс РТС превысил 1160 пунктов за счет укрепления рубля.    читать дальше
.
15 июля 2022 года 19:00
"Финам" понизил рейтинг акций CMS Energy до уровня "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций CMS Energy с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне $69,89 на август 2022г, что предполагает потенциал роста 6,2% без учета дивидендов, отмечается в комментарии инвесткомпании. "CMS Energy в течение последнего года приняла решение о резком...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 18:31
Вероятен переход котировок нефти в диапазон $70-80/барр. к концу года - ПСБ
Вероятен переход котировок нефти в диапазон $70-80 за баррель Brent к концу текущего года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть с весны до июля находились выше $110/барр. Масштабные антироссийские санкции и нежелание стран Запада приобретать российскую нефть и нефтепродукты...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 18:01
"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology до уровня "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на уровне HKD92,15 на июнь 2023г, что предполагает потенциал роста 18,9%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Kuaishou за две недели июля скорректировались на 10% вместе с...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 17:09
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3700-3820п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3700-3820 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 скорректировался на 19,7% от максимумов текущего года и продолжает двигаться вниз в рамках "медвежьего" тренда. Индикатор...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 16:45
"Финам" рекомендует покупать акции Sunny Optical с целью HKD135,3
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD135,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 22% от текущего ценового уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Драйвером роста акций Sunny Optical Technology в долгосрочной...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 16:21
Возможен рост индекса Мосбиржи до 2350п в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"
Возможен рост индекса Мосбиржи до 2350 пунктов в среднесрочной перспективе, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Индекс Мосбиржи поднимется к отметке 2350 пунктов. Акции отечественных эмитентов остаются привлекательными,...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 15:56
Облигации "Новотранса" привлекательны для покупки - Инвестбанк Синара
Облигации холдинговой компании "Новотранс" привлекательны для покупки, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Новотранс", один из ведущих транспортных холдингов России, по итогам прошлого года значительно улучшил показатели кредитоспособности, отмечается в обзоре...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 15:45
Рубль днем перешел к росту к доллару и евро на фоне отсутствия новых негативных импульсов
Москва. 15 июля. Доллар США и евро развернулись вниз и активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к росту к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых импульсов, имеющих ярко выраженный негативный характер.    читать дальше
.
15 июля 2022 года 15:31
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Citigroup с целью $40
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Citigroup Inc. с целью $40 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $46, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 15:05
"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Morgan Stanley до $94
"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Morgan Stanley до $94 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Morgan Stanley отчитался за II квартал 2022г хуже консенсус-прогноза. EPS финансового института сократилась на 24,8% г/г, до $1,39 при...    читать дальше
.
15 июля 2022 года 14:23
"Финам" подтверждает рекомендацию для акций JPMorgan на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. на уровне $145,1 за штуку до конца 2022г, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "JPMorgan, крупнейший по величине активов банк США, представил достаточно слабые финансовые результаты за II квартал...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.