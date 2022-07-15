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15 июля 2022 года 15:45

Рубль днем перешел к росту к доллару и евро на фоне отсутствия новых негативных импульсов

Москва. 15 июля. Доллар США и евро развернулись вниз и активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к росту к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых импульсов, имеющих ярко выраженный негативный характер.

Курс доллара США составил 56,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,6 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,08 руб./EUR1, подешевев также на 1,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на те же 1,6 рубля - до 56,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после снижения на старте торгов и активно повышается к доллару и евро днем последних торгов недели. Участники рынка позитивно оценили отсутствие нового негатива в части рисков усиления геополитического негатива вокруг РФ по итогам дополнительного пленарного заседания Госдумы, на котором, как и анонсировалось, были рассмотрены лишь некоторые кадровые вопросы и законопроекты.

Госдума до начала осенней сессии может провести и другие внеочередные заседания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник. "Могут быть и другие дополнительные внеочередные заседания до начала осенней сессии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "это соответствует позиции о том, что депутаты всегда должны находиться в мобилизационной повестке".

Кроме того, игроки проигнорировали новости на тему санкций. МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. "14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Согласно уточнениям МИД, "любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги", связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

В ЕС планируют в пятницу предложить очередной, седьмой, пакет антироссийских санкций, а также меры по ужесточению ранее введенных ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Евросоюз собирается в пятницу предложить новый список санкций в отношении России (...), а также меры по ужесточению ранее утвержденных пакетов санкций", - информирует агентство.

По данным источников, ожидается, что новые санкции затронут импорт российского золота. В рамках нового пакета мер в санкционные списки также планируют включить еще 50 физических и юридических лиц.

Помимо этого, сообщили собеседники агентства, Еврокомиссия предложит уточнения и исправления к ранее введенным мерам, которые, возможно, препятствовали экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия из России. По словам одного источника, в рамках таких изменений в ЕС, как ожидается, разъяснят, что порты, из которых поставляют такие товары, не подпадают под санкции.

Отмечается, что предложение Еврокомиссии должны рассмотреть и утвердить государства-члены ЕС. Цель Брюсселя состоит в том, чтобы утвердить новый пакет антироссийских мер на следующей неделе.

Ранее в пятницу заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович сообщил, что очередной, седьмой, пакет санкций ЕС в отношении РФ будет распространяться на экспорт российского золота.

Нефтяные котировки ускорили рост в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения до апрельских минимумов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК подорожали на 1,81% - до $100,892 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на 1,4% - до $97,12 за баррель.

Рост цен на нефть в пятницу во многом связан с очередным изменением рыночных ожиданий относительно увеличения ключевой ставки Федрезерва. Если накануне трейдеры в целом настраивались на подъем ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании, то сегодня они снова ждут повышения на 75 б.п. после выступлений ряда руководителей центробанка.

В частности, подъем ставки на 75 б.п. поддержали одни из самых заметных "ястребов" в руководстве Федрезерва, член совета управляющих Кристофер Уоллер и глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, тем временем, отмечает MarketWatch.

"На этой неделе рубль явно торгуется гораздо спокойнее в сравнении с предыдущей пятидневкой. В четверг доллар не только воздержался от дальнейшего падения, но и прибавил в цене, пусть и символически. Сегодня котировки снова в оборонительной позиции, однако давление носит сдержанный характер - пара "доллар-рубль" удерживается над уровнем 58 руб./$1. Похоже, властям удалось хотя бы немного умерить пыл рубля через вербальные интервенции. Минфин внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, которые сейчас активно обсуждаются. Пока никакой конкретики нет, но сам факт подготовки мер уже отпугивает часть потенциальных покупателей рубля, что находит отражение в замедлении темпов его укрепления. По сути, наша валюта вступила в фазу консолидации, за которой традиционно следует импульсивное и направленное движение. Вопрос лишь в том, какое направление выберет рубль. На данный момент можно говорить о предпосылках ослабления "россиянина" по мере приближения реализации трансформированного бюджетного правила. Но при этом, пока торговый баланс остается в рекордном профиците, о существенном падении курса рубля по-прежнему не может быть речи", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Динамика торгов достаточно спокойная, без выноса цен в ту или иную сторону. На повестке этого месяца стоит вопрос о понижении ставки или вовсе о ее стабилизации на этом уровне. Кредитная активность возросла за последние 2 месяца, но все еще не находится на уровне 2021 года и начала 2022-го. Возможно, мы не увидим радикальное изменение в ключевой ставке. Понижение может составить от 0,5% до 1%. Данный факт может поддержать рубль. Следующий факт для поддержки рубля - это налоги от экспортеров. На такой объем вряд ли найдется нужный спрос, что непременно приведет к укреплению рубля. При достижении уровня 57-55 руб./$1 Минфин может вновь заговорить о катастрофичности данного курса. Ожидаем послабления от регулятора в части контроля над движением капитала. Валютные вожжи постепенно нужно отпускать, а параллельный импорт ставить в прямом смысле на российские рельсы", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 9,52% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 9,49% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 9,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 7 б.п. - до 9,56% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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