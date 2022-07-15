Облигации "Новотранса" привлекательны для покупки - Инвестбанк Синара

Облигации холдинговой компании "Новотранс" привлекательны для покупки, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Новотранс", один из ведущих транспортных холдингов России, по итогам прошлого года значительно улучшил показатели кредитоспособности, отмечается в обзоре эксперта. Несмотря на это, облигации холдинга по доходности сопоставимы с бумагами компаний с более слабым кредитным профилем, что, по мнению Афонина, делает их привлекательными для покупки.

"Облигации ХК "Новотранс" серии 001P-02 в последние дни торгуются с доходностью чуть выше 12% годовых к погашению в апреле 2026г, что соответствует спреду к ОФЗ порядка 350-370 б. п. Такой спред значительно шире по сравнению с показателем других транспортных компаний, имеющих сопоставимый кредитный рейтинг, и в целом компаний с аналогичным текущим рейтингом. Учитывая хорошие кредитные метрики, мы считаем бумаги эмитента привлекательными. Дополнительным драйвером для бумаг может стать повышение кредитного рейтинга в свете улучшения показателей кредитоспособности", - указывает аналитик инвестбанка.

ХК "Новотранс" - один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ.

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