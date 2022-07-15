"Финам" подтверждает рекомендацию для акций JPMorgan на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. на уровне $145,1 за штуку до конца 2022г, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"JPMorgan, крупнейший по величине активов банк США, представил достаточно слабые финансовые результаты за II квартал 2022 г. Чистая прибыль упала на 27,6% (г/г) до $8,6 млрд, или $2,76 на акцию, и оказалась на 13 центов ниже средней оценки аналитиков Уолл-стрит. При этом показатель ROE опустился до 13%. Несмотря на довольно слабый отчет, мы сохраняем осторожно-позитивный взгляд на долгосрочные перспективы JPMorgan. Хотя риски для мировой экономики существенно повысились в последние месяцы, наступление глобальной рецессии, на наш взгляд, не является неизбежным. И банки США продолжат чувствовать себя относительно неплохо, хотя их результаты в текущем году будут, судя по всему, не самыми сильными", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Эксперт рассчитывает, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, устойчивому балансу, а также уверенным позициям во всех основных сегментах, JPMorgan сможет пройти непростой 2022г без значительных потрясений, и его прибыль уже со следующего года возобновит рост.

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