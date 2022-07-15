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15 июля 2022 года 13:34
Котировки акций United States Steel обладают потенциалом роста до $29
Расширение производства, благоприятная техническая картина и значительная недооцененность могут способствовать росту котировок акций United States Steel Corp. до $29 в долгосрочной перспективе, отмечается в материале аналитика "Фридом Финанс" Сергея Пигарева. Эксперт указывает на факторы инвестиционной привлекательности компании: - U.S. Steel сообщила о намерении продать SunCoke Energy две доменные печи, расположенные на заводе Granite City Works. - Компания также заявила, что осенью 2022г планирует начать строительство системы для производства железорудных окатышей на одном из двух своих предприятий в Миннесоте, Keetac или Minntac. Поскольку сырье будет поступать с собственных рудников, U.S. Steel сможет значительно сэкономить на затратах при реализации этого проекта. - Согласно данным FactSet, эмитент занимает 5,3% мирового рынка производства стального проката. Основным рынком сбыта для компании остаются США, остальные 21% продаж приходятся на европейские страны, преимущественно Германию, Великобританию и Францию. - Рыночные мультипликаторы эмитента в настоящий момент намного ниже как среднеотраслевых, так и собственных исторических значений и указывают на апсайд в 50%. Судя по среднеотраслевым показателям, компания недооценена. Медианное значение форвардного, а также LTM P/E составляет 3,3х и 3,4х против 1,7х и 1,02х у эмитента. - Котировки достигли локального дна на уровне $16 за акцию, после чего начали движение вверх. Данный уровень послужил необходимым звеном для формирования паттерна "тройное дно", который становится виден на графике длиною в полтора года. Сигнал к развороту нисходящего тренда подтверждается индикатором RSI ниже 30 пунктов. - 28 июля компания отчитается о результатах за II квартал. Ожидаемые сильные показатели, скорее всего, обеспечат котировки дополнительными драйверами роста. - Еще один фактор поддержки для акций U.S. Steel - наличие большого количества (более 75%) институциональных инвесторов в капитале компании. United States Steel Corp. - крупнейший производитель металлопродукции в США, ведет операционную деятельность с 1901 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UNITED/STATES/STEEL-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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