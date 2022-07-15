Коррекция рынка акций вверх утром забуксовала из-за слабости нефти, растут производители удобрений

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно скорректиривался вверх за счет закрытия игроками части "коротких" позиций после недельного отката, однако уверенного отскока не получилось из-за слабости нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; растут бумаги производителей удобрений.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2064,18 пункта (+0,04%, в начале торгов индекс поднимался выше 2080 пунктов), индекс РТС - 1116,18 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,7%.

Доллар стоит 58,27 рубля (-0,23 рубля).

Подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Мосбиржи" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в конце недели неплохо выглядят акции "Норникеля" (15,244 тыс. руб.), несмотря на резкое падение цен на никель. Бумаги ГМК развернулись вверх от технической поддержки 15 тыс. руб., чуть-чуть не дойдя до годовых минимумов. Это также хороший знак для "быков", говорящий о появлении спроса при приближении к техническим уровням поддержки.

С учетом локальной перепроданности российского рынка акций, попыток цен на нефть отыграть рубеж $100 за баррель Brent, а также "фактора пятницы" можно ожидать активной фиксации прибыли игроками по спекулятивным "шортам". Со среднесрочными целями стоит присмотреться к покупке акций "Мечела" (MOEX: MTLR), "Распадской" (MOEX: RASP) и производителей удобрений.

Однако в целом говорить об окончании нисходящей фазы российского рынка акций пока рано. Не исключено возобновление распродаж и уход индекса МосБиржи под отметку 2000 пунктов. Это вполне логичный сценарий перед началом восстановления рынка, толчок которому может дать реинвестирование значительной части полученных дивидендов, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торговая неделя на рынке акций РФ вряд ли завершится повышением индексов.

Настроения на мировых фондовых площадках смешанные, в США ослабили ряд санкций против России, в частности, разрешили транзакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Покупателям пока хватает сил разве что на краткосрочный рост, при этом конец недели в США отметится выходом данных по розничным продажам, промышленному производству и потребительскому доверию. В Европе растет политическая напряженность наряду с экономическими проблемами. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, которую, однако, не принял президент страны.

На нефтяном рынке наблюдаются технические сигналы в пользу возможного развития восходящей коррекции в район $108 и $104,50 за баррель Brent и WTI соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но торговля крайне волатильна, а среднесрочный тренд остается нисходящим. Нефтепереработка в КНР в июне, согласно опубликованным данным, сократилась почти на 10% в годовом исчислении, а производство в первом полугодии снизилось на 6% впервые с 2011 года.

Поддержка для индекса МосБиржи находится на 2050 пунктах, для индекса РТС - в районе июльского минимума 1082 пункта. В пятницу российскому рынку сложно найти существенные поводы для уверенного роста в связи с сохранением тревожных настроений как на фондовых, так и на сырьевых площадках, возможно точечное повышение по ряду бумаг. Неделя вряд ли завершится повышением индексов в связи с сохранением геополитической напряженности, политической неопределенности и туманных перспектив мировой экономики, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, представители Федрезерва Кристофер Уоллер и Джеймс Баллард высказались в пользу повышения ставок 27 июля на 0,75 п.п. Эти заявления успокоили рынок акций США и спровоцировали заметное снижение ожиданий по ставкам.

По данным Goldman Sachs, в пятницу в США экспирируются опционы номинальным объемом $1,9 трлн. Это событие может оказать заметное влияние на динамику рынка акций страны, полагает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, в пятницу отчетность за второй квартал представят Wells Fargo (SPB: WFC), Black Rock, Bank of NY Mellon и Citi. Кроме того, ожидается публикация данных по розничным продажам в США и предварительный июльский индекс потребительской уверенности Мичиганского университета. Учитывая текущие опасения относительно рецессии, вряд ли стоит ожидать роста оптимизма, скорее, сохранится негативная динамика на мировых биржах.

Индекс МосБиржи приблизился к минимумам этого года, но в пятницу может взять паузу в снижении. Ожидается, что индекс будет двигаться в диапазоне 2060-2100 пунктов, полагает Соловьев.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,3%) и Dow Jones (-0,5%), вышел в незначительный "плюс" Nasdaq (+0,03%).

Трейдеры оценивали перспективы повышения базовой процентной ставки Федрезервом на июльском заседании, а также отчетность американских банков за прошедший квартал.

Опубликованные в среду данные Минтруда США, показавшие усиление инфляции в стране до максимальных почти за 41 год 9,1%, заставили инвесторов пересмотреть прогнозы в отношении темпов подъема ставки Федрезервом.

Сначала котировки фьючерсов на уровень ставки показывали, что трейдеры на 85% уверены в вероятности ее подъема американским ЦБ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле. Однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынок, возможно, "несколько забегает вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п. Он отметил, что по-прежнему выступает за повышение ставки в июле на 75 б.п., но признал, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема.

После заявлений Уоллера оценка фьючерсным рынком шансов на подъем ставки ФРС сразу на 100 б.п. в июле опустилась до 42%, отмечает Market Watch.

Негативом для рынка в четверг стали слабые финансовые отчеты банков JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS) за прошедший квартал. В пятницу будут опубликованы квартальные результаты банков Citigroup и Wells Fargo.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний из индекса S&P 500 в целом в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2022 года резко замедлились из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания очередной волны COVID-19.

Объем ВВП КНР в апреле-июне увеличился на 0,4% в годовом выражении (худшая динамика ВВП с I квартала 2020 года, когда было зафиксировано его падение на 6,8%). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста китайской экономики во втором квартале на 0,9%. По сравнению с первым кварталом китайский ВВП упал в апреле-июне на 2,6%.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР назвало динамику ВВП "трудно заработанным достижением" и предупредило, что экономика продолжит ощущать на себе последствия COVID-19 и ослабления потребительского спроса внутри страны. Среди других неблагоприятных факторов ГСУ отмечает "риск стагфляции в мировой экономике" и ужесточение монетарной политики за рубежом.

Другие статданные показали ускорение темпов роста промпроизводства в Китае в июне до 3,9% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее и повышение розничных продаж на 3,1% после падения на 6,7% в мае.

Тем временем, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($14,83 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,85% годовых, говорится в сообщении НБК. Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям также не изменилась - 2,1% годовых.

На нефтяном рынке цены в пятницу остаются под давлением продаж, цена Brent после локального роста на азиатской сессии до $100 за баррель вновь ушла ниже этого рубежа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $98,91 за баррель (-0,2% и -0,5% в четверг), августовская цена WTI - $95,28 за баррель (-0,5% и -0,5% накануне). С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, отмечает MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+7,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,2%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+1,5%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,9%), бумаги SFI (MOEX: SFIN) (-3,1%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,1%), "Распадской" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 4,671 млрд рублей (из них 0,906 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 0,825 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 411 млн рублей на акции "ФосАгро").