Длинные ОФЗ позитивно реагируют на прогнозы более быстрого снижения ставки ЦБР - ПСБ

Длинные ОФЗ позитивно реагируют на прогнозы более быстрого снижения ключевой ставки ЦБР, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Инвесторы в четверг фиксировали прибыль в коротких гособлигациях и наращивали покупки подешевевших за последние две недели длинных ОФЗ. Доходность 1-летних ОФЗ выросла до 8,11% годовых (+10 б.п.), доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 9,11% (-4 б.п.). Индекс цен гособлигаций RGBI подрос на 0,02% при обороте 11,8 млрд руб.", - напоминает эксперт.

По его мнению, восстановление спроса на длинные ОФЗ поддержала статистика по снижению потребительских цен в РФ за последнюю неделю. На фоне снижения инфляции на протяжении последних недель инвесторы понижают прогнозы по ключевой ставке ЦБР.

"Опубликованные в четверг данные опроса ЦБР предполагают смещение вниз ожиданий по ставке на 50 б.п. на 2023-2024гг в сравнении с опросом в июне (до 7,5% в 2023 г., до 6,5% в 2024г). В тоже время мы отмечаем, что риски замедления мировой экономики и более быстрого повышения ставки ФРС остаются в фокусе внимания инвесторов и сдерживают рост цен длинных ОФЗ. Ожидаем, что в пятницу рублевые облигации будут торговаться вблизи достигнутых уровней. Для 10-летних ОФЗ на сегодня актуальным видим диапазон 9-9,2% годовых", - указывает Монастыршин.

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